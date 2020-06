Zugegeben: Die Liste an Promis, die sich über den amtierenden US-Präsidenten lustig machen, ist schon ziemlich lang. Jetzt gesellt sich auch der Marvel-Star und ehemaliger Wrestler Dave Bautista (51, "Guardians of the Galaxy") dazu, allerdings mit einer wirklich witzigen Einlage. Er veräppelte Trump in einem Instagram-Video, nachdem der sich dafür feiern ließ, Wasser aus einem Glas trinken zu können.

In dem Clip lässt Muskelberg Bautista die legendäre Filmmusik aus dem Sylvester-Stallone-Klassiker "Rocky" laufen und konzentriert sich in extremer Weise auf eine offenbar schwere Aufgabe. Am Ende des knapp zwei minütigen Videos hebt er jedoch lediglich ein gefülltes Wasserglas und trinkt daraus. Anschließend lässt er sich dafür von seinen Fans feiern. Doch warum das Ganze? Donald Trump (74) machte tags zuvor während einer Wahlkampfveranstaltung Ähnliches: Er ließ sich von seiner Anhängerschaft ausgiebig feiern, nachdem er fehlerfrei von einem Glas Wasser genippt hatte.

Warum ist fehlerfrei Wasser trinken so wichtig?

Wenige Tage zuvor machten noch Gerüchte über die angeblich angeschlagene Gesundheit von Trump die Runde, als er bei einem öffentlichen Auftritt staksig eine Rampe hinunterging und zuvor zögerlich mit zwei Händen von einem Glas trank. Trump erklärte inzwischen sein auf den ersten Blick seltsames Verhalten: So habe er das Wasser nicht wirklich trinken, sondern aufgrund der Hitze und der langen Rede lediglich seine Lippen benetzen wollen. Außerdem habe er Bedenken gehabt, dass er Wasser aus dem vollen Glas über seine rote Krawatte schütte, was dann blöd ausgesehen hätte.

Als Beweis dafür, dass er in Wahrheit ohne irgendwelche Probleme ein Glas Wasser mit nur einer Hand nehmen und auch noch davon trinken könne, demonstrierte er dies bei der Veranstaltung. Anschließend warf Trump das Glas im Übrigen achtlos beiseite. Seine Fans fanden es jedoch toll, wie ihr Idol trinken kann und feierten Trump lange Zeit mit tosendem Applaus und Jubelrufen. Ein gefundenes Fressen für Bautista...