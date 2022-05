Dave Chappelle während seiner kontroversen Show "The Closer".

Comedy-Festival "Netflix Is A Joke" Dave Chappelle: Unbekannter attackiert den umstrittenen Comedian auf offener Bühne

Den Zuschauern stockte für ein Moment der Atem: Bei einem Auftritt auf dem Festival "Netflix Is A Joke" wurde der umstrittene Comedian Dave Chappelle von einem Unbekannten attackiert. Der Angreifer trug die Nachahmung einer Feuerwaffe mit ausklappbarer Klinge bei sich.

Der vielfach als transphob kritisierte US-Komiker Dave Chappelle ist auf offener Bühne von einem Mann mit der Nachahmung einer Schusswaffe attackiert worden. Wie auf Videos in den Onlinenetzwerken zu sehen war, kletterte am Dienstagabend bei einer Stand-up-Comedy-Veranstaltung in Los Angeles ein Zuschauer auf die Bühne und riss Chappelle zu Boden. Der Angreifer wurde laut Polizei von Sicherheitsleuten überwältigt und ins Krankenhaus gebracht, Chappelle blieb unverletzt.

Zuerst hatte das Branchenblatt "Hollywood Reporter" über den Vorfall bei dem Comedy-Festival "Netflix Is A Joke" berichtet. In den Videoaufnahmen war zu erkennen, wie am Ende von Chappelles Auftritt ein Zuschauer auf die Bühne kommt und den Komiker umreißt. Danach rannte der Angreifer hinter einen Bildschirm auf der Bühne und wurde dort von Sicherheitspersonal überwältigt.

Die Polizei von Los Angeles bestätigte der Nachrichtenagentur AFP den Vorfall. Der Angreifer hatte demnach die Nachahmung einer Feuerwaffe bei sich, aus der eine Klinge ausgeklappt werden kann. Es war unklar, ob der Angreifer versucht hatte, die Waffe tatsächlich einzusetzen.

Der Mann wurde später auf einer Trage fortgetragen. Er sei zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert worden, sagte Polizeisprecherin Lizeth Lomeli. Der 48 Jahre alte Chappelle blieb demnach unverletzt.

Chappelle war vor einer Weile in die Kritik geraten, weil er sich über Transgender lustig gemacht hatte. In einer Ausgabe der Netflix-Sendung "The Closer" verteidigte er sich gegen Vorwürfe der Transphobie und sagte, Geschlecht sei eine "Tatsache". Seine Kritiker nannte er zu "empfindlich".

Der afroamerikanische Komiker hob außerdem hervor, für sexuelle Minderheiten habe es binnen weniger Jahre Verbesserungen gegeben, die schwarze Menschen in Jahrzehnten nicht erreicht hätten. Chappelles Äußerungen schlugen hohe Wellen.

Im März hatte bei der Oscar-Verleihung eine Attacke auf offener Bühne für Aufsehen gesorgt. Der US-Schauspieler Will Smith ohrfeigte den Komiker Chris Rock, nachdem dieser einen Scherz in Anspielung auf den Haarausfall von Smiths Frau Jada Pinkett Smith gemacht hatte.

Chris Rock war auch bei der Veranstaltung am Dienstagabend dabei. Nach dem Angriff auf Chappelle trat Rock mit ihm auf die Bühne und scherzte mehreren Medien zufolge: "War das Will Smith?"