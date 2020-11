Der Schuhgeschmack von David Beckham sorgt zuhause für Ärger: Via Instagram macht sich Ehefrau Victoria über seine Boots lustig. Der Ex-Fußballstar schwört Rache.

Antreten zum Familienfoto: Am Sonntag veröffentlichten Victoria und David Beckham ein gemeinsames Bild, um an den in Großbritannien begangenen Remembrance Day zu erinnern. Mit der symbolischen Mohnblume an der Kleidung wird der Opfer des Ersten Weltkriegs gedacht. "Wir tragen unsere Blume mit Stolz", schrieb die Modedesignerin dazu. Doch das Schuhwerk ihres Gatten erfüllte sie offenbar eher mit Scham.

Beckham trug auf dem Foto riesige Boots im Vintage-Look. Über das kuriose Outfit machten sich in den Kommentaren zahlreiche Nutzer lustig. Und auch Ehefrau Victoria konnte es schließlich nicht lassen, die Schuhwahl ihres Mannes zu kommentieren.

Beckham postete ein Foto ihres Mannes und von der Figur "Gaston" aus Disneys "Die Schöne und das Biest". In dem Zeichentrickklassiker trägt dieser ebenfalls viel zu große Stiefel. "Gaston will seine Boots zurück", schrieb die 46-Jährige in ihrer Instagram-Story. Doch das will sich David Beckham nicht gefallen lassen.

David Beckham kündigt Rache an

Der ehemalige englische Nationalspieler antwortete: "Meine Frau hat sich also entschieden, ein Foto ohne meine Zustimmung zu veröffentlichen oder meine Last-Minute-Schuhentscheidung rauszuschneiden", schrieb er und zeigte das Bild ebenfalls. "Rache ist süß", fügte der 45-Jährige hinzu. Es scheint, als sei der Mode-Zoff des Paares, das im vergangenen Sommer seinen 21. Hochzeitstag feierte, damit eröffnet.

Victoria Beckham vergleicht ihren Mann mit Gaston aus "Die Schöne und das Biest" © Instagram/victoriabeckham

Bereits in der Vergangenheit neckte sich Victoria und David Beckham mit öffentlichen Kommentaren auf Instagram. Zu einem von Sohn Brooklyn veröffentlichten Foto scherzte David im Mai über seine Frau: "Wie weiß sind deine Zähne? Die sehen aus wie die von Ross aus 'Friends'". Nur wenige Wochen später machte die sich über sein Gesangstalent lustig. Zusammen mit US-Moderator James Cordon hatte David Beckham ein Lied von den Spice Girls gesungen. Victorias Kommentar: "Er wollte schon immer in der Band sein."