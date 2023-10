Die drei Söhne von David Beckham hatten sich zur Premiere der Netflix-Dokumentation in der Londoner O2 Arena eine schöne Hommage an ihren Vater ausgedacht. Der modische David Beckham war lange Zeit neben seiner erfolgreichen Fußballkarriere für seinen ausgefallenen Style und seine Frisuren bekannt. Anlässlich der Mini-Serie, die auf die Karriere des Weltfußballers zurückblickt, stylten sich seine Söhne im Papa-Gedächtnis-Look.

Romeo Beckham wählte einen Look, den sein Vater Anfang der 2000er Jahre trug. Selbst Details wie den Bart und die Brille beachtete der 21-Jährige, der auch beruflich in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Er spielt in der B-Mannschaft des Premier-League-Clubs Brentford Fußball. Der Stürmer, dessen aktueller Marktwert laut "Sofascore" bei 52.000 Euro liegt, möchte hoch hinaus und träumt von einer Karriere, wie sie sich sein Dad erspielte.

David Beckham im Jahr 2002 © IMAGO / Icon Sportswire

Der jüngste der Brüder, Cruz Beckham, kommt beruflich nach seiner Mutter Victoria, die ein Mitglied der erfolgreichen Girl-Group "Spice Girls" war. Das Talent des 18-jährigen Cruz liegt im Musizieren. Schon 2016 nahm er für wohltätige Zwecke einen Weihnachtssong namens "If Every Day Was Christmas" auf. Bei Instagram sieht man den Beckham-Spross immer wieder am Klavier, am Schlagzeug, an der Gitarre oder im Musikstudio. Seine Frisur zur Premiere orientierte sich aber an dem Look seines Vaters, den er wohl die meiste Zeit seiner Karriere trug: zurückgegeelte, etwas längere Haare.

David Beckham im Jahr 2014 © IMAGO / VCG

Brooklyn Beckham versuchte es ebenfalls erst mit Fußball, ging in jüngeren Jahren auf die Akademie des FC Arsenal, doch seine Interessen sind etwas anders gelagert. Seine Leidenschaft gilt der Fotografie und dem Kochen. Zurzeit verdient er sogar Geld mit einer Kochshow auf Social Media. Es heißt, dass sich der 24-Jährige aber auch eine Schauspielkarriere sehr gut vorstellen kann. Seit 2022 ist Brooklyn mit Nicola Peltz-Beckham verheiratet, die beruflich bereits Schauspielerin und Model ist. Brooklyn entschied sich am Abend der Doku-Premiere für einen Partnerlook mit seinem Vater, der aktuell ebenfalls kurzes Haar trägt.

Das vierte Kind und die einzige Tochter von Victoria und David Beckham ist die zwölfjährige Harper Seven. Natürlich hat die Jüngste im Bunde noch keine beruflichen Interessen, als Hobby macht sie jedoch Judo und des Öfteren sieht man sie mit ihrem Vater bei Konzerten. Vermehrt geht die Tochter der beiden auch in die modische Richtung ihrer Designer-Mutter, altersangemessen versteht sich.

