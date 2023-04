von Christian Hensen Für Ex-Fußballprofi David Beckham muss alles ordentlich sein. Dafür geistert er auch schonmal nachts durch seine Villa. In einer Netflix-Doku spricht er über seinen Putzfimmel.

Netflix arbeitet derzeit an einer Dokuserie mit Ex-Fußballstar David Beckham. Die "Daily Mail" berichtet, dass er darin nicht nur über seine sportlichen Erfolge spricht, sondern auch Einblicke in seinen Alltag gewährt. Der ist offenbar geprägt von Zwangsstörungen, heißt es. Denn Beckham leidet unter einem Aufräum- und Putzzwang, soll er in der Doku verraten. In der Küche soll er der Filmcrew gesagt haben: "Ich putze so gut, dass ich mir nicht sicher bin, ob meine Frau das wirklich zu schätzen weiß, um ehrlich zu sein. Und die Tatsache, dass ich dann, wenn alle im Bett sind, herumgehe, die Kerzen reinige, das Licht richtig einstelle und dafür sorge, dass alles aufgeräumt ist."

Beckham soll dem Bericht zufolge alles zwanghaft ordentlich hinlegen und Stunden damit verbringen, das vermeintliche Chaos seiner Familie zu beseitigen. "Ich hasse es, wenn ich morgens runterkomme und Tassen, Teller und Schüsseln herumstehen. Es ist ermüdend, um jede einzelne Kerze herumzugehen und sie zu reinigen. Ich schneide das Kerzenwachs ab und reinige das Glas. Mein Lieblingshass gilt den Rauchspuren im Inneren der Gläser. Ich weiß, es ist seltsam".

"Purer Sarkasmus" – David Beckham fühlt sich missverstanden

Ex-"Spice Girl" Victoria Beckham habe der Filmcrew versichert, dass David "einfach perfekt sei" und die Familie seine Mühen schätze. "Glaubt das keine Sekunde", soll Beckham entgegnet haben, "das ist purer Sarkasmus".

Laut "Daily Mail" habe Netflix dem Ex-Fußballprofi rund 18 Millionen Euro für die Filmrechte bezahlt. In der Doku sollen Ausschnitte seines gesamten Lebens zu sehen sein, darunter auch private Aufnahmen aus den vergangenen 40 Jahren. Darin geht es natürlich um seinen Aufstieg zum weltberühmten Sportler, aber eben auch um den privaten David Beckham sowie seine Zwangsstörungen, die sehr an die Serienfigur "Monk" erinnern.

Wann Netflix die Doku ausstrahlt, ist nicht bekannt. Die Zeitung, welche offenbar Zugriff auf ein paar Ausschnitte hatte, schreibt, dass "bald" mit der Veröffentlichung zu rechnen sei. Seitens Netflix wurde dazu kein genauer Termin genannt.