Schräge Nacht – heilige Nacht? Auf Instagram postete Victoria Beckham ein Video von ihrem Ehemann David wie er Weihnachtslieder singt. Da konnte sich das Ex-Spice Girl einen Kommentar nicht verkneifen.

Auf dem Fußballfeld war David Beckham über jeden Hohn und Spott erhaben. Was seine Gesangskünste angeht, sieht das etwas anders aus. Auf Instagram postete Ehefrau Victoria ein Video von ihm, wie er am Weihnachtsmorgen das Lied "The Christmas Song" intoniert.

Als David sie bemerkt, neckt sie ihren Ehemann: "Oh mein Gott, du hast dir mit dieser Stimme viel Mühe gegeben." Er kontert mit einem "Sorry, Adele!" Auch wenn Victoria als Sängerin mit den Spice Girls außerordentlich erfolgreich war – an das Stimmvolumen der "Hello"-Interpretin kam sie wohl nicht heran.

So sieht wohl weihnachtliche Harmonie im Hause Beckham aus. Ihren Fans gefiel das gemeine Video aber offensichtlich. Insbesondere Davids Konter kam bei den mehr als fünf Millionen Zuschauern besonders gut an. "Ihr seid so süß, frohe Weihnachten, Beckham-Familie" kommentierte eine Userin.

Fans sind begeistert von den Sticheleien

Andere konnten Victorias Kritik an Davids Singstimme nicht nachvollziehen: "Er kann doch gut singen", kommentierte ein weiterer Nutzer. Ein anderer gab David "10 von 10 Punkten für den Versuch".

Ob das für eine Gesangskarriere reicht, lassen wir an dieser Stelle einmal offen.