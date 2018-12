Deutsche wie internationale Stars haben es sich zu Weihnachten nicht nehmen lassen, ihre Fans mit tollen Schnappschüssen zu bescheren. Ex-Fußballer David Beckham (43) schickte via Instagram mit einem weihnachtlichen Brillen-Foto Grüße in Richtung Sänger Elton John (71), der für seine schrillen Brillen bekannt ist. Doch Beckham war nicht der einzige Promi, der weihnachtliche Einblicke gewährt hat.

Manche mögen's ungewöhnlich

Hollywood-Star Will Smith (50, "Men in Black") feierte Weihnachten unter anderem mit Ehefrau Jada, ihren beiden Kindern Jaden und Willow, sowie seinem ältesten Sohn Trey. Jada Pinkett Smith (47, "Set It Off") liebt Weihnachten, wie Ehemann Will seine Instagram-Follower informierte. Und offenbar beugte er sich 2018 ihrem Weihnachtswahn. Smith veröffentliche ein Foto, auf dem er selbst im Weihnachtsmannoutfit samt Mütze auf dem Kopf zu sehen ist, während Ehefrau Jada als Rentier Rudolph verkleidet war. Herrlich!

Sängerin Taylor Swift (29, "Delicate") sendete ebenfalls keine klassischen Weihnachtsgrüße, sondern postete ein Foto, das sie beim Kuscheln mit einer ihrer Katzen zeigt. Sie wünscht "Purry Christmas". "Purry" hat sie von "to purr" abgeleitet, was zu Deutsch "schnurren" heißt.

Country-Star Keith Urban (51) kuschelte zu Weihnachten ganz verliebt mit Ehefrau Nicole Kidman (51, "Big Little Lies"). Auf dem Foto, das Urban auf seinem Instagram-Account veröffentlicht hat, trägt das Ehepaar Sommerkleidung und im Hintergrund ist der Weihnachtsbaum zu erkennen. Die beiden haben die Köpfe aneinander gelehnt, die Augen geschlossen und lächeln glückselig. "Wir schicken jedem von euch Liebe", kommentierte es Urban, der seit 2006 mit Kidman verheiratet ist. Das Paar hat zusammen zwei Töchter.

Die Europäer mögen's klassisch

Während es von den Promis aus Übersee durchaus ungewöhnliche Fotos zu sehen gibt, setzten die deutschsprachigen Stars auf die klassische Tradition: Mit der Familie vor dem Weihnachtsbaum posieren. "Im kleinen Familienkreis war's ein besinnlicher Heiligabend", erklärte Viktoria Lauterbach (46) zu ihrem Weihnachtsfoto mit Ehemann Heiner Lauterbach (65), den beiden gemeinsamen Kindern sowie Oscar Lauterbach (30), der aus der Ehe von Heiner mit Schauspielerin Katja Flint (59) stammt. Zum Essen gab's bei den Lauterbachs übrigens "Raclette mit Fleisch und Fisch und köstlichen libanesischen Zutaten, wie Tabule".

Barbara Becker (51) verbrachte Weihnachten mit ihren Söhnen Noah (24) und Elias (19). Auf dem obligatorischen Familienfoto gibt ihr Elias einen Kuss auf die Wange. Er und sein Bruder tragen Weihnachtsmannmützen, während Mama Barbara rote Rentierohren auf dem Kopf hat. Sie wünscht fröhliche Weihnachten und schickt Liebe zu allen in die Welt hinaus. Auf dem Foto sind unter anderem Ex-Mann Boris Becker (51), dessen Noch-Ehefrau Lilly Becker (42) und Sänger Lenny Kravitz (54, "Fly Away") markiert.

"Einen riesigen Kuss" schickte hingegen Moderatorin Michelle Hunziker (41) von den "Trussardis, Hunzikers und Ramazzottis". Auf dem Familienfoto sind neben Ehemann Tomaso Trussardi (35), den gemeinsamen Töchtern und flauschigen Hündchen auch ihr Bruder Harold Hunziker sowie Aurora Ramazzotti (22) zu sehen, die aus Hunzikers Ehe mit dem italienischen Sänger Eros Ramazzotti (55, "Cose della vita") stammt. Familienidylle zu Weihnachten - eben auch bei den Promis.