Am 8. Januar hätte David Bowie seinen 75. Geburtstag gefeiert. Seine Witwe Iman widmete dem Sänger nun rührende Beiträge im Netz.

Iman Abdulmajid (66) erinnert an ihren Ehemann David Bowie (1947-2016). Am Samstag (8. Januar) hätte der Musiker seinen 75. Geburtstag gefeiert. Vor rund sechs Jahren starb der "Life on Mars?"-Interpret an Leberkrebs - er wurde 69 Jahre alt. Auf Instagram teilte Abdulmajid nun ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie eng umschlungen mit ihrem Mann zu sehen ist. "8. Januar, Erinnerungen für die Ewigkeit", schrieb sie und fügte das Hashtag "#BowieForever" hinzu.

Iman: "Ich existiere hier und da, wo du bist"

In Form eines weiteren Posts, der zu ihrer Reihe "#ImanDaily" gehört, teilte Abdulmajid ein rührendes Statement: "Ich existiere an zwei Orten, hier und da, wo du bist." In den Kommentaren spendeten ihr die Follower Trost. "Wunderschön! Ich denke heute an dich und deine Familie", kommentierte eine Userin. "Er ist noch immer in unserem Herzen. Denke an dich", schrieb eine weitere.

In einem Interview mit "Harper's Bazaar" stellte das Model 2021 klar, nach der Ehe mit David Bowie nie wieder heiraten zu wollen. Der Brite sei Abdulmajids "wahre Liebe" gewesen und sie "wünschte, wir hätten mehr Jahre gehabt". Abdulmajid und Bowie heirateten 1992 und waren bis zu seinem Tod ein Paar. "Es war eine wirklich alltägliche Ehe. Er war ein sehr lustiger, herzlicher Gentleman", erinnerte sie sich an die Zeit mit dem Kultmusiker.