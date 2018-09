Peter Donat (1928-2018), ein Charakterdarsteller, der durch seine Rolle in "Akte X" bekannt wurde, ist tot. Er starb am Montag im Alter von 90 Jahren in seinem Haus in Kalifornien. Das bestätigte seine Ehefrau Maria der "New York Times". Demnach starb der Schauspieler an den Folgen einer Diabetes-Erkrankung.

Donat spielte William "Bill" Mulder, den Vater von David Duchovnys (58) Rolle Fox Mulder, in sechs Episoden von "Akte X". Der in Kanada geborene Schauspieler stand neben seinen TV-Engagements auch auf der Bühne und war in zahlreichen Filmen zu sehen, wie in "Der Pate - Teil II" oder "The Game - Das Geschenk seines Lebens". "Peter schien aus jener Generation zu stammen, die die Kunst ernst nahm, aber nicht zu ernst. Es war eine Ehre, ihn zu kennen und mit ihm zu arbeiten", schrieb Duchovny auf Instagram zu einem Bild, das die beiden Schauspieler zeigt.