David Garrett schockte seine Fans zuletzt mit seinem schlechten gesundheitlichen Zustand. Der 38-Jährige kämpfte monatelang mit den Folgen eines schweren Bandscheibenvorfalls und seiner Genesung. Der Künstler entschied sich für eine physiotherapeutische Behandlung, die es ihm unmöglich machte, Geige zu spielen, geschweige denn öffentliche Auftritte zu bewältigen.

Lange Auszeit für David Garrett

Diese Zeit war für Garrett nicht einfach. In einem Interview mit der "Bild" erzählte er damals: "Ich kann mich an keinen Tag in meinem Leben erinnern, an dem ich nicht Geige gespielt hätte. Und ohne meine Geige zu sein, das war anfangs schon der Horror. Ein Gefühl, das etwas ganz Normales in meinem Leben fehlt". Doch der Geigenvirtuose zog aus dieser langen Pause aufgrund der Therapie seine Lehren: "Ich bin endlich mal zur Ruhe gekommen und hatte Zeit, meine Wohnungen in New York und Berlin zu genießen. Ich bin auch viel spazieren gegangen und habe mich mit Freunden getroffen", erzählt Garrett. Außerdem habe der Stargeiger bemerkt, dass er sein Arbeitspensum etwas runterfahren müsse, denn er wäre früher oft "rastlos" gewesen.

David Garrett feiert sein Comeback

Dass es jetzt im Mai für den Musiker endlich wieder auf die Bühne gehen soll, freut nicht nur seine Fans. "Diese Tour ist etwas Besonderes. Seit zehn Jahren spiele ich Crossover-Konzerte, das will ich mit meinen Fans feiern", freut sich der 38-Jährige. Vom 04. bis 29. Mai tourt David Garrett dann in insgesamt 17 deutschen Städten und präsentiert seine "Greatest Hits".

Quelle: "Bild"