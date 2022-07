"Baywatch"-Star David Hasselhoff hat vor Kurzem einen runden Geburtstag gefeiert. So geht es ihm als frischgebackener Siebzigjähriger.

David Hasselhoff ist am 17. Juli 70 Jahre alt geworden. Mit dem Alter hat der Schauspieler und Sänger offenbar kein Problem. "Mit 70 fängt das Leben für mich erst an", sagte er dem "People"-Magazin. "Mit 70 geht es darum, das Leben als Mensch zu genießen. Ich bin wie neugeboren."

Einen Nachteil bringe das Alter aber mit sich: "Man kann nicht mehr rennen, nicht mehr springen, nicht mehr kämpfen. Man kann nicht mehr alle Dinge tun, die man wirklich tun möchte und die ich früher tun konnte."

Unterkriegen lässt sich der "Knight Rider"-Star davon nicht: "Ich tue einfach das, was vor mir liegt und gebe mein Bestes. Und das zahlt sich aus." Diesen Rat habe ihm Entertainer Sammy Davis Jr. (1925-1990) gegeben. "Sie werden dich nicht mögen, wie du dich verhältst. Sie werden dich nicht mögen, weil du groß und dünn bist und halbwegs gut aussiehst. Aber sie werden dir nie vorwerfen, dass du hundert Prozent gibst", habe Davis Jr. gesagt - und Recht behalten.

David Hasselhoff ist als Schauspieler und Sänger erfolgreich

Sich zur Ruhe zu setzen, kommt für "The Hoff" demzufolge vorerst nicht in Frage. Erst kürzlich feierte die Action-Comedy-Serie "Ze Network" mit David Hasselhoff in der Hauptrolle Premiere. An der Seite von Henry Hübchen (75) spielt sich der Hollywood-Star darin selbst. "Es war mir sehr wichtig, in meiner letzten Serie einen guten Job zu machen, weil sie so verrückt, so bizarr ist. Sie ist definitiv nichts für das 'Baywatch'-Publikum", scherzte Hasselhoff im Gespräch mit "People".

33 Jahre nach seinem Megahit "Looking for Freedom" tritt David Hasselhoff auch weiterhin als Sänger auf. Vergangenen Herbst veröffentlichte er sein aktuelles Album "Party Your Hasselhoff". Darauf ist unter anderem "Damnit I Love You", eine englischsprachige Cover-Version des Schlagers "Verdammt, ich lieb' Dich", zu hören. Mit dem Album plant Hasselhoff 2023 auf Tournee zu gehen.

Sein größtes Ziel sei es, gesund zu bleiben. "Damit ich die Menschen auf positive Weise beeinflussen kann", erklärte er "People".