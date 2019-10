Neue Rolle für David Hasselhoff (67, "Baywatch"): Der Schauspieler und Sänger darf sein Talent künftig in einem Musical unter Beweis stellen. Ab dem 2. Dezember wird er in der Show von Country-Legende Dolly Parton (73) im Londoner West End mitspielen. Ihr Musical "9 to 5" feierte 2009 am Broadway in New York seine Premiere.

Bald wird auch Hasselhoff ein Teil davon sein. Er übernimmt die Rolle des frauenfeindlichen Chefs Franklin Hart junior. Hasselhoff selbst freut sich schon auf die kommende Zeit: "Es wird eine unterhaltsame Rolle für mich und ich freue mich darauf, wieder in Großbritannien auf der Bühne zu stehen", zitiert ihn das britische Blatt "The Sun".