David Hasselhoff hat seinen 70. Geburtstag gefeiert. Zur Party hat der Schauspieler auch alte "Baywatch"-Kollegen eingeladen.

David Hasselhoff ist am Sonntag (17. Juli) 70 Jahre alt geworden. Natürlich ließ es sich der Schauspieler nicht nehmen und organisierte eine Geburtstagsparty. Auch einige seiner ehemaligen "Baywatch"-Kollegen haben sich blicken lassen. Unter anderem Kelly Packard (47), David Chokachi (54), Jeremy Jackson (41) und Parker Stevenson (70) waren auf der Party in Kalifornien zugegen.

"Baywatch"-Kollegen gratulieren

So veröffentlichte Kelly Packard auf Instagram mehrere Fotos, die sie zusammen mit ihren ehemaligen Schauspielkollegen zeigen. Auf dem ersten ist sie in inniger Umarmung mit dem Geburtstagskind zu sehen.

Auch ein Gruppenbild mit Packard selbst, Hasselhoff, David Chokachi, Jeremy Jackson und Parker Stevenson ist darunter - alle strahlen in die Kamera. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den Mann, den Mythos, die Legende", schrieb sie zu den Schnappschüssen. "Einer meiner Helden ist heute 70 geworden! Du wirst niemals einen großzügigeren, gütigeren und talentierteren Mann treffen!" Von 1991 bis 1999 bekleidete Packard mehrere verschiedene Rollen in "Baywatch".

Co-Star David Chokachi teilte ebenfalls ein süßes Foto, das ihn zusammen mit Hasselhoff zeigt. "Es ist großartig, den 70. Geburtstag von David Hasselhoff zu feiern, er ist so ein erstaunlicher Mensch, mit so viel Liebe, die er mit der Welt teilt", erklärte der Darsteller. Chokachi hatte von 1995 bis 1999 die Rolle des Cody Madison in "Baywatch" inne.

Jeremy Jackson war von 1991 bis 1999 an der Seite von Hasselhoff in der Kultserie zu sehen. Damals war der heute 41-Jährige noch ein Kind. "Happy Birthday, David Hasselhoff. Mein TV-Papa, mein Idol aus Kindertagen, mein Mentor in Sachen Schauspielerei, Musik und Show und mein lieber Freund und großer Bruder im wahren Leben", heißt es in seinem Post. Parker Stevenson, der die Rolle des Craig Pomeroy innehatte, veröffentlichte ebenfalls ein Gruppenfoto, das ihn zusammen mit seinen vier alten "Baywatch"-Kollegen zeigt.

David Hasselhoff feiert ausgelassen

David Hasselhoff postete hingegen ein kurzes Video seiner Geburtstagsparty. Zu sehen ist der Jubilar vor einer dreistöckigen Torte, hinter ihm steht ein Mann auf Stelzen. Zu hören sind seine Gäste, die inbrünstig "Happy Birthday" singen. Die Kamera schwenkt und zeigt die Menschenmenge, bevor der "Knight Rider"-Star seine Kerzen ausbläst.

Hasselhoff feierte vor allem mit TV-Serien große Erfolge. Von 1989 bis 2001 war er als Rettungsschwimmer Mitch Buchannon in "Baywatch" zu sehen. Aber auch durch seine Musik wurde er in Deutschland zum Star. Seinen Song "Looking For Freedom" performte er 1989 kurz nach dem Mauerfall an der Berliner Mauer.