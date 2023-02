US-Star David Hasselhoff schwärmt von seiner "schönen" Tochter Taylor-Ann an ihrem Hochzeitstag - und zeigt stolz die Beweisfotos.

Taylor-Ann Hasselhoff (32), die älteste Tochter von Schauspieler und Musiker David Hasselhoff (70), hat geheiratet. Drei Fotos von ihrem großen Tag zeigt ihr Vater nun auf seinem Instagram-Account. Im Kommentar zu den Bildern macht er deutlich, dass er glücklicher nicht sein könnte.

"Sie hat in Madison einen Volltreffer gelandet"

"Ich habe meine Tochter noch nie so schön gesehen wie an ihrem Hochzeitstag", schwärmt er. Doch auch der frischgebackene Ehemann passt dem frischgebackenen Schwiegervater, denn Hasselhoff scheibt weiter: "Sie hat in Madison einen Volltreffer gelandet und ich heiße ihn und seine Familie in meiner Familie willkommen."

Auf dem ersten Bild ist zu sehen, wie David Hasselhoff die schneeweiße Braut in einem Garten zum Traualtar führt. Das zweite Foto zeigt die Braut - diesmal in einem kürzeren Kleid und ohne Schleier und Brautstrauß. Das dritte Bild zeigt Vater und Tochter in ein fröhliches Gespräch vertieft.

Der Kommentar der Braut: "I love you dad!!"

Taylor-Ann Hasselhoff stammt aus der Ehe (1989-2006) von David Hasselhoff mit Schauspielkollegin Pamela Bach (59). Taylor-Anns Schwester Hayley-Amber Hasselhoff kam 1992 zur Welt.