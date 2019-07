David Hedison (1927-2019) ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Der Schauspieler, der über gut 60 Jahre hinweg in den unterschiedlichsten TV- und Kinoproduktionen zu sehen war, sei am Dienstag im Beisein seiner Töchter Alexandra und Serena in Los Angeles friedlich gestorben. Das berichtet unter anderem die britische "Daily Mail". Hedison spielte zum Beispiel neben Roger Moore (1927-2017) in "James Bond 007 - Leben und sterben lassen" (1973) und neben Timothy Dalton (73) in "James Bond 007 - Lizenz zum Töten" (1989).

Ein warmherziger Mann

"Selbst in unserer tiefen Trauer tröstet uns die Erinnerung an unseren wundervollen Vater", zitiert das Blatt aus einem Statement von Hedisons Töchtern. Er habe sie sehr geliebt - und das auch täglich zum Ausdruck gebracht. Hedison sei stets voller "Freude und Humor" gewesen und viele Menschen hätten ihn als warmherzig und großzügig kennengelernt.

Auch auf dem offiziellen Twitter-Account des Bond-Franchise gedachte man dem Schauspieler. "Es tut uns leid, erfahren zu müssen, dass David Hedison verstorben ist", heißt in einem Tweet. Man sei in Gedanken bei Familie und Freunden des Verstorbenen.