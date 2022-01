David Sassoli ist tot. Der Chef des EU-Parlaments starb am frühen Dienstagmorgen in einem Krankenhaus in Italien. Er wurde nur 65 Jahre alt.

Der Präsident des Europäischen Parlaments, David Sassoli, ist überraschend im Alter von 65 Jahren verstorben. Das bestätigte sein Sprecher Roberto Cuillo via Twitter. Der italienische Politiker sei demnach am Dienstagmorgen in der Gemeinde Aviano in der Region Friaul-Julisch Venetien in einer Klinik verstorben. Das Datum und der Ort der Beerdigung würden demnächst bekannt gegeben, heißt es.

Wenige Stunden zuvor teilte ein Sprecher des Parlaments in Brüssel mit, dass Sassoli aufgrund einer "schweren Komplikation wegen einer Funktionsstörung des Immunsystems" in einem Krankenhaus behandelt werden müsse. Bereits seit 26. Dezember befand sich der Politiker der sozialdemokratischen Partei Partito Democratico in Behandlung und sagte alle seine Termine ab.

Vor politischer Karriere war David Sassoli Journalist

Schon im vergangenen Herbst litt er an einer Lungenentzündung und musste in einer Klinik behandelt werden. Der in Florenz geborene Sassoli machte sich in Italien bereits vor seiner politischen Karriere als Nachrichtensprecher und Journalist einen Namen. Er war verheiratet und hinterlässt zwei Kinder. Der Politiker galt als Edelfan des Serie-A-Teams AC Florenz und war als progressiver Katholik bekannt, der sich seit seiner Jugend in kirchlichen Organisationen engagierte.