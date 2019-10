Eigenartiger Vorfall bei US-Schauspieler David Schwimmer (52, "Friends"). Die Fakten: Ein fremder Mann, der dort nicht wohnt, landete nachts im Vorgarten des New Yorker Stadthauses des Serienstars. Nachdem dieser außerdem eine Scheibe mit einem Stein eingeworfen hatte, alarmierten Zeugen die Polizei. Was in ersten US-Medienberichten noch als Einbruch dargestellt wurde, scheint sich nun aber als weitaus weniger dramatisch herauszustellen.

Wie "TMZ" unter Berufung auf einen Sprecher der New Yorker Polizei meldet, soll es sich bei dem 29-Jährigen, der am frühen Sonntagmorgen wegen Waffenbesitzes (Stein) und unerlaubtem Eindringens in das East-Village-Anwesen verhaftet worden war, um einen Betrunkenen gehandelt haben. Er soll auf der Mauer zwischen zwei Grundstücken das Gleichgewicht verloren haben und so aus Versehen in Schwimmers Vorgarten gelandet sein. Wie die Polizei dem Blatt weiter erklärt haben soll, hätte der Mann sich allein nicht aus der misslichen Lage befreien können und so habe er mit dem Stein ein Fenster eingeschlagen, um Hilfe zu bekommen.

David Schwimmer und seine Familie sollen während des Vorfalls nicht zuhause gewesen sein.