Die neunjährige Tochter von "Friends"-Star David Schwimmer (53) schockt mit einer radikalen Frisur. Ihre Mutter Zoë Buckman (34) rasierte ihr die Haare komplett ab. Das Ergebnis präsentierte Buckmann kurzzeitig auf Instagram, wie unter anderem die britische "Daily Mail" berichtet.

Eines der Fotos zeigt Cleo unter anderem mit einem großen Lächeln im Gesicht, als ihr ihre Mutter einen Elektrorasierer an den Kopf hält. "Die Welt sagt: 'Brennt es nieder und baut es wieder auf' und die Babys hören zu", schrieb Buckman zu den Aufnahmen. "Ich sehe, wie Kinder heute Normen und Standards in einer Weise in Frage stellen, wie wir es nie getan haben, und das gibt mir unter anderem Hoffnung!" Mit ihrem radikalen Look setzt die neunjährige Cleo ein Zeichen für Toleranz sowie Individualität und stellt damit klar, dass sich niemand anpassen oder fügen muss.

"Game of Thrones"-Schauspielerin gratuliert zum radikalen Look

Cleos Kahlrasur kam auch bei einigen Stars gut an. Darunter die "Game of Thrones"-Darstellerin Nathalie Emmanuel (31), die den Instagram-Post mit den Worten "Oh wow" kommentierte. Schauspielerin und Sängerin Paloma Faith (38, "Pennyworth") schrieb: "Sie sieht fantastisch aus." Cleo ist das einzige Kind aus der Ehe zwischen Schwimmer und Buckman. Die beiden gaben 2017 nach sieben Jahre Ehe ihre Trennung bekannt, sind aber bis heute gute Freunde geblieben.