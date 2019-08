Glücklich wie eh und je: Aktuelle Bilder, die das britische Boulevard-Blatt "Sun" veröffentlicht hat, zeigen Victoria (45) und David Beckham (44), wie sie knutschen und turteln, als hätten sie sich gerade erst kennengelernt. Das Paar, das diesen Sommer seinen 20. Jahrestag feierte, genoss einen Tag lang die Sonne Südfrankreichs auf der Jacht von Pop-Star Elton John (72, "Candle In The Wind"). Die Beckham-Kids Brooklyn (20), Harper (8), Romeo (16) und Cruz (14) waren ebenfalls an Bord.

Auch der Sänger selbst, sein Mann David Furnish (56) und ihre Kinder Elijah (6) und Zachary (8) genossen den Ausflug. Alle zusammen erlebten offenbar einen Urlaubstag wie aus dem Bilderbuch, inklusive Eis essen, Sprünge ins Meer, gute Gespräche, liebevolle Umarmungen und viel Lachen. Auf dem Instagram-Account von David landete ein Foto der Erwachsenen in trauter Runde. Victoria hatte in ihrer Story Bilder gepostet, auf denen sie mit einem Weinglas in der Hand posiert, während ihr Mann über einen Kommentar seiner Frau herzhaft lacht.

Victoria und David Beckham hatten sich 1999 kennen gelernt. In einem Brief an ihr jüngeres Ich hatte Victoria für "Vogue" 2017 die Begegnung beschrieben: "Ja, Liebe auf den ersten Blick existiert. Sie wird dich in der Spieler-Lounge von Manchester United treffen - auch wenn du ein bisschen betrunken sein wirst und Details deswegen ein wenig verschwommen sind."