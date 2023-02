Throwback-Fotos zum Valentinstag: David Beckham und Victoria zelebrieren auf Instagram ihre Liebe.

David (47) und Victoria Beckham (48) grüßen sich zum heutigen Valentinstag gegenseitig mit Throwback-Bildern. Der Ex-Fußballer startete den romantischen Austausch über Instagram. Er postete ein altes Bild von ihm und seiner Herzdame. Auf dem Foto sitzen er und Victoria in jüngeren Jahren bei einem Candle-Light-Dinner im Freien.

"Alles Gute zum Valentinstag für meine Liebste", schrieb David Beckham zu dem Bild, garniert mit einem Rosen-Emoji. "Wir lieben dich", ergänzte er im Namen der vier gemeinsamen Kinder, die er unter dem Beitrag verlinkte.

"26 Jahre und immer noch mein Liebster"

Victoria Beckham antwortete eine Stunde später. Auch sie erinnerte mit ihrem Instagram-Beitrag an alte Zeiten. Das ehemalige Spice Girl postete gleich zwei Throwback-Bilder. Auf einem umarmt sich das junge Paar und blickt in die Kamera. Auf dem anderen Bild schaut sich das umschlungene Pärchen an.

"26 Jahre und immer noch mein Liebster", schrieb die Designerin. "Ich liebe dich so sehr". Dazu gab es ebenfalls Herzchen und eine Verlinkung der Kinder.

Bilder aus dem Monat ihrer Hochzeit

Während Davids Bild zeitlich nicht genau zugeordnet werden kann, verrät ein Zeitstempel auf Victorias Bildern das Datum der Aufnahmen. Sie stammen aus dem Juli 1999. Am 4. Juli 1999 gaben sich David und Victoria in Irland das Jawort. Kennengelernt hatten sich der Fußballer und das Spice Girl zwei Jahre vorher.

Das Paar hat die drei gemeinsamen Söhne Brooklyn (23), Romeo (20), Cruz (17) und Tochter Harper (11).