Dax Shepard hat offenbart, dass er gegen eine Schmerzmittelabhängigkeit ankämpfe, nachdem er bereits Probleme mit Drogen und Alkohol hatte.

Dax Shepard (45, "Idiocracy") hat in einer neuen Folge seines Podcasts "Armchair Expert" offen über seine Schmerzmittelsucht gesprochen. "Eine Episode, von der ich gehofft hatte, sie niemals aufnehmen zu müssen, aber eine, die ich all meinen wunderbaren Hörern schulde, die seit ein paar Jahren mit mir unterwegs sind", schrieb Shepard in einem dazugehörigen Instagram-Post. Die Podcast-Folge wurde am Montag aufgenommen und am Freitag veröffentlicht. Dieser Freitag (25. September) sei Tag elf seines Kampfes gegen die Abhängigkeit, erklärte Shepard im Post.

Seit acht Wochen habe er unter der Sucht nach Scherzmitteln gelitten, unter anderem nach Vicodin, einem schmerzlindernden US-Arzneimittel. Diese habe er ursprünglich aufgrund einer Verletzung an Hand und Schulter eingenommen. Zuerst habe er versucht, das Problem selbst in den Griff zu bekommen, indem er die Pillen langsam abgesetzt habe - aber es habe nicht funktioniert. Diesen Monat habe sich Shepard dann seiner Ehefrau Kristen Bell (40) und seinen Freunden offenbart und ihnen seine letzten Pillen überreicht.

16 Jahre lang suchtfrei

Shepard hatte in der Vergangenheit Probleme mit Alkohol und Kokain. Seit 16 Jahren lebt er abstinent, worauf er trotz seines Suchtrückfalls stolz sei. Im erneuten Kampf gegen die Abhängigkeit fühle er, wie sein Leben allmählich wieder besser werde. "Ich fühle mich weniger krank und schwitze weniger in der Nacht." Seinen Rückfall habe er aufgrund des Öffentlichkeitsdrucks bis dato geheim gehalten. "Es hat sich für mein Umfeld nicht fair angefühlt. Es tut mir leid und es ist mir peinlich, dass ich andere Menschen mit hineingezogen habe."