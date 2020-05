Sehen Sie im Video: Was macht "King of Queens"-Star Victor Williams heute?









Die Sitcom "King of Queens" ist eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten.





Zu den Stars der Show gehört neben Kevin James und Leah Remini auch Victor Williams, der dort die Rolle des Deacon Palmer verkörpert. Insgesamt sieben Jahre spielt er den besten Freund des Kurierfahrers Doug Heffernan.





Nach dem Ende von "King of Queens" spielt er diverse Rollen in anderen Serien-Produktionen. Unter anderem in der Sitcom "Happy together" an der Seite von Stephanie Weir.





2015 gewinnt er als Teil der Erfolgsserie "The Affair" sogar einen Golden Globe.





An der Seite von Giovani Ribisi spielte er in neun Folgen der Krimi-Serie "Sneaky Pete" mit.





Über sein Privatleben ist wenig bekannt. Der Serien-Star gibt kaum Details an die Öffentlichkeit. Im September wird der 1,98-Meter-Hüne 50 Jahre alt.





Auch wenn die ganz großen Rollen ausblieben, hat Williams eine beachtliche Karriere hinter sich. Er wirkte in mehr als 30 TV-Produktionen mit und wirkt als idealer Nebendarsteller. Geht es nach den Fans von "King of Queens", dürfte die Karriere von Williams so weitergehen.