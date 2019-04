Debra Messing (50) postete ein süßes Selfie auf Instagram: Darauf ist sie mit ihrem Co-Star Eric McCormack aus der Serie "Will & Grace" zu sehen: Sie gratulierte ihm damit zu seinem 56. Geburtstag, den er am Donnerstag feierte. Auf dem Selfie gibt sie ihrem Schauspielkollegen einen Kuss auf die Wange, während er breit grinst. "Happy Birthday an diesen göttlichen Mann Eric McCormack!", schrieb sie zu dem Foto.

"Du bist mein Partner in Crime, das Yin zu meinem Yang, das W zu meinem G, mein geistreicher, kluger, liebevoller, ehrlicher, großzügiger, demütiger, authentischer und lieber Freund. Ich liebe dich, E. Hab einen wunderschönen Tag", schrieb sie weiter. Die beiden verkörpern seit 1998 die Rollen von Will Truman und Grace Adler in der Serie "Will & Grace". Von 2006 bis 2017 pausierte die Sitcom. Dann wurde sie noch einmal um drei Staffeln verlängert: Die elfte Staffel soll im Herbst dieses Jahres Premiere feiern.