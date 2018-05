"Wir trauern um unseren Freund und Sänger Demba Nabé", mit diesen Worten zu einem alten Schwarz-Weiß-Bild hat die Reggae- und Dancehall-Gruppe Seeed auf ihrem offiziellen Facebook-Account den Tod von Demba Nabé alias Boundzound alias Ear bekanntgegeben. Er starb völlig überraschend mit Mitte 40. Der gebürtige Berliner war gemeinsam mit Peter Fox (46) und Dellé (48) einer der Sänger und Frontmänner der Band.

Der Musiker ist am Donnerstagmorgen verstorben, bestätigte Anwalt Christian Schertz dem "Tagesspiegel". "Da die Nachricht von Dembas Tod die Band tief getroffen hat und sie Zeit und Ruhe für ihre Trauer benötigt, bitten wir aktuell von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen", heißt es im Statement von Schertz. Über die Todesursache ist nichts bekannt.

"Was für ein Schock! Was für ein Verlust!"

Erst vor rund einem Monat hatten Seeed nach längerer Pause eine Tour für Herbst 2019 angekündigt. Es sind 20 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant. Ob der tragische Todesfall Auswirkungen auf die Konzerte haben wird, ist noch unklar. Die Social-Media-Profile der Band wurden in Schwarz gehüllt.

Der Schock sitzt auch bei den Fans tief. Unter der Mitteilung der Band auf Facebook finden sich zahlreiche Beileidsbekundungen. "Was für ein Schock! Was für ein Verlust! Ein einmaliger Sänger und Performer. Tut mir so Leid für seine Familie, Verwandte und Freunde! Aber wir stehn zu Euch.....in guten wie in dunklen Zeiten......LEGENDS NEVER DIE!!!!!!!", schreibt ein Fan. "Es fällt mir schwer Worte zu finden, außer das ich sehr traurig bin. Mein aufrichtiges Beileid gilt der Familie, der Band und allen die genauso empfinden wie ich. Durch die Musik wirst Du immer bei uns sein", so ein weiterer Anhänger der Band.