Seit ihrer vermeintlichen Überdosis und ihrem Klinikaufenthalt hat sich Sängerin Demi Lovato (26, "Tell Me You Love Me") rar gemacht. In der Öffentlichkeit wurde sie lediglich von Paparazzi aufgespürt und auch auf Social Media meldet sie sich nur sporadisch zu Wort. Dennoch brodelt die Gerüchteküche um ihren Gesundheitszustand. Nun wurde es der 26-Jährigen zu bunt und sie hat sich via Twitter selbst an ihre Fans gewandt.

"Ich brauche noch Zeit"

Ihr erster Tweet beginnt mit den Worten: "Ich liebe meine Fans und hasse Boulevardblätter. Glaubt nicht, was geschrieben wird. Die Leute erfinden buchstäblich Zeug, um eine Geschichte zu verkaufen. Widerlich." Dann stellt sie klar, wenn sie der Welt etwas mitteilen möchte, werde sie das selbst in die Hand nehmen. Alle "Quellen", die in den Berichten über ihr Befinden zitiert werden, seien "kein Teil meines Lebens". Das meiste sei "soooooo falsch".

Lovato schlägt durchaus auch nachdenkliche Töne an. "Irgendwann werde ich der Welt erzählen, was genau passiert ist, warum es passiert ist und wie mein Leben heute aussieht", twittert die 26-Jährige. Doch bis es so weit sei, brauche sie noch eine Verschnaufpause und Zeit, um zu heilen.

Großer Dank an ihre Fans

Was ihre Fans nun wissen müssen, schreibt sie ebenfalls. Sie arbeite hart an sich, sei glücklich und clean. "Ich bin dankbar, am Leben zu sein", twittert sie ebenfalls. Sie fühle sich gesegnet, dass sie sich diese Auszeit nehmen könne und mit ihrer Familie zusammen sein kann. Sie ruhe sich aus, arbeite an ihrem Körper, ihrem Geist und ihrer Seele und "ich komme zurück, wenn ich bereit dafür bin". Ihren Dank widmet sie ihren Fans. Sie sei unendlich dankbar für die Unterstützung ihrer treuen Anhängerschaft. "Ich liebe euch so sehr!"