Am 20. August feierte Sängerin Demi Lovato ihren 27. Geburtstag. Aus diesem Anlass gab es eine besondere Ankündigung - von niemand Geringerem als Comedy-Star Will Ferrell (52, "Daddy's Home - Ein Vater zu viel"). In einem kurzen Video, das Lovato auf ihrem Instagram-Account gepostet hat, enthüllte Ferrell, dass die Sängerin eine Rolle in seiner kommenden Netflix-Komödie "Eurovision" übernommen hat. Neben Ferrell und Lovato sind unter anderem auch Pierce Brosnan, Rachel McAdams und Dan Stevens dabei. Damit wagt Lovato ihr Schauspielcomeback.

Für Disney drehte sie einst die Serie "Sonny Munroe" (2009-2011) sowie die Filme "Camp Rock" (2008) und "Camp Rock 2: The Final Jam" (2010). Ihr Gastauftritt in einer Folge der sechsten Staffel von "Grey's Anatomy" wurde von TV-Kritikern hoch gelobt. Zuletzt lieh sie Schlumpfine in "Die Schlümpfe - Das verlorene Dorf" (2017) ihre Stimme. Hinter Lovato liegt ein schweres Jahr. Nach ihrer Überdosis Ende Juli 2018 zog sie sich aus der Öffentlichkeit zurück. Mit Scooter Braun (38) hat sie seit Mai 2019 einen neuen Manager, der ihre Karriere nun offenbar wieder ankurbelt.