Seit Demi Lovato (26, "Tell Me You Love Me,) Ende Juli mit einer vermeintlichen Überdosis in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, war es still um die 26-Jährige geworden. Die Sängerin hat sich seitdem nur zweimal selbst via Instagram zu Wort gemeldet. Zuletzt teilte sie Anfang November ihren Fans mit, dass sie bei den "midterm elections", den sogenannten Zwischenwahlen, ihre Stimme abgegeben habe. Es war zugleich die Bestätigung, dass sie die Entzugsklinik verlassen habe. An Thanksgiving folgte nun ein neues Lebenszeichen.

Fokus liegt auf ihrer Gesundheit

Thanksgiving zählt zu den wichtigsten Feiertagen in den USA. Das Fest wird jedes Jahr am vierten Donnerstag im November gefeiert. In einer Instagram Story veröffentlichte Demi Lovato ein Foto an dem Tag, das einen mit Speisen reich gedeckten Tisch zeigt. Es waren unter anderem Truthahn, Füllung und Soße zu erkennen - drei Klassiker des amerikanischen Festmahls. Dazu schrieb die 26-Jährige schlicht: "Happy Thanksgiving everybody!!!"

Wie nicht näher genannte Quellen dem US-Portal "Entertainment Tonight" verraten haben, konzentriere sich die Sängerin derzeit voll und ganz darauf, clean und nüchtern zu bleiben. Jeden Tag, an dem sie das schaffe, sehe sie als "eine große Leistung" an.