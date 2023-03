Demi Lovato wird mit einem Dokumentarfilm erstmals als Regisseurin in Erscheinung treten. Darin wird es um ehemalige Kinderstars gehen.

Die Sängerin und Schauspielerin Demi Lovato (30) wird ihr Regiedebüt geben. Das berichtet das US-Branchenmagazin "Deadline". Bei ihrem ersten Projekt hinter der Kamera handelt es sich um einen Dokumentarfilm für den Streamingdienst Hulu, der derzeit den Arbeitstitel "Child Star" trägt.

Er wird laut Ankündigung "die Höhen und Tiefen des Erwachsenwerdens im Rampenlicht durch die Linse einiger der berühmtesten ehemaligen Kinderstars der Welt, einschließlich Lovato, erörtern". Zudem soll gezeigt werden, wie "ihr Aufstieg zu Ruhm, Vermögen und Macht ihre Zukunft beeinflusst". Ihre Erfahrung, im Rampenlicht aufzuwachsen, wird durch intime Gespräche unter der Leitung von Lovato und Archivmaterial geschildert. Wer vor die Kamera treten wird, ist noch nicht bekannt.

"Es gibt keinen besseren Film oder ein besseres Thema für mein Regiedebüt", sagt Lovato, die gemeinsam mit Nicola Marsh Regie führen wird, in einem Statement. "Unser Projekt beleuchtet wichtige Botschaften darüber, wie man in der Öffentlichkeit aufwächst, wie man lernt, seine Grenzen zu schützen und wie man aktiver Fürsprecher seines eigenen Schicksals wird." Sie fühle sich geehrt, von den Menschen lernen zu können, "die die einzigartige Erfahrung des Ruhms als Kind erlebt haben und ihre Geschichten in unserem Film teilen".

Sie drehte bereits persönliche Dokus

Lovato selbst feierte frühe Erfolge unter anderem mit der Rolle der Mitchie Torres im Disney-Film "Camp Rock" (2008) und der Darstellung der Sonny Munroe für die gleichnamige Disney-Channel-Fernsehserie. Des Weiteren startete sie eine Gesangskarriere. Im Dokumentarfilm "Demi Lovato: Simply Complicated" von 2017 und der Dokumentarfilm-Serie "Demi Lovato: Dancing with the Devil" spricht die Sängerin über Traumen aus ihrer Vergangenheit und Probleme mit psychischer Gesundheit und Sucht.