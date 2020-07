Nach nur wenigen Monaten Beziehung haben sich Demi Lovato (27, "Tell Me You Love Me") und Max Ehrich (29) verlobt. Der Diamantring, den der Schauspieler der Sängerin geschenkt hat, könnte Schätzungen von Experten zufolge rund eine Million US-Dollar gekostet haben - oder mehr.

Der Ring, der neuerdings an Lovatos Hand funkelt, ist mit drei Diamanten besetzt. Der zentrale Edelstein ist achtkantig, die zwei kleineren trapezförmig geschliffen. Jenny Luker, die Präsidentin der Platinum Guild International in den USA, schätzt den zentralen Diamanten nach einem Bericht von "E! News" auf zehn Karat und beziffert den Wert des Schmuckstücks deshalb auf knapp 500.000 US-Dollar. "Da die Diamanten von Platin umrandet zu sein scheinen, funkeln sie sogar noch heller", erklärt die Expertin.

Ein Ring von Harry Winston?

Ein anderer Experte beziffert den Wert sogar auf fast eine Million Dollar oder höher. Der Grund: Die Fassung des Rings ähnelt der des bekannten New Yorker Juweliers Harry Winston. "Ist er wirklich von Harry Winston, läge der Kaufpreis eher zwischen zweieinhalb und drei Millionen", so Andrew Brown, Geschäftsführer von WP Diamonds.

Shannon Delany-Ron, Chefin der Kommunikationsabteilung von JamesAllen.com, geht hingegen von einem weitaus niedrigeren Wert des Verlobungsgeschenks aus - etwa 250.000 bis 300.000 Dollar. Neben ihrer Einschätzung hat sie auch eine mögliche Erklärung für die Gestaltung des Rings parat: "Ringe mit drei Steinen wie Demis haben eine symbolische Bedeutung und repräsentieren die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft einer Beziehung."

Drei Diamanten und Achtkantschliff sind beliebt bei den Stars

Das Design von Demi Lovatos Verlobungsring scheint unter den Promis beliebt. Herzogin Meghan (38, "Suits") erhielt von ihrem heutigen Ehemann Prinz Harry (35) ebenfalls einen Ring mit drei Diamanten als Verlobungsgeschenk. Auch Sängerin Jennifer Lopez (51, "Let's Get Loud"), Anwältin Amal Clooney (42), Schauspielerin Jennifer Lawrence (29, "Die Tribute von Panem") und Musikerin Beyoncé (38) trugen allesamt Ringe mit achtkantig geschliffenen Edelsteinen.

Die 27-jährige Sängerin und der zwei Jahre ältere Schauspieler gaben ihre Verlobung am Donnerstag (23. Juli) auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts bekannt. Zu mehreren Fotos, die das Paar unter anderem küssend am Strand zeigen, schrieb Lovato: "Ich habe in dem Moment, in dem wir uns zum ersten Mal trafen, gewusst, dass ich dich liebe." Auf einem der Schnappschüsse ist auch der riesige Verlobungsklunker zu sehen, den die Sängerin nun am Finger trägt.