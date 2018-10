Demi Lovato (26, "Tell Me You Love Me") hat laut ihrer Mutter Dianna De La Garza (56) einen wichtigen Meilenstein erreicht: Die Sängerin ist seit 90 Tagen clean. Das bestätigte De La Garza in einem Interview mit "Sirius XM". "Ich könnte nicht dankbarer oder stolzer sein, weil Sucht eine Krankheit ist, es ist Arbeit. Es ist sehr schwer. Es ist nicht einfach und es gibt keine Abkürzungen."

Lovato kam in eine Entzugsklinik, nachdem sie wegen einer angeblichen Überdosis im Juli ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Ihre Mutter erklärte nun, dass sie "nicht mit Sicherheit sagen kann", was zum Rückfall ihrer Tochter geführt habe. "Ich wusste, dass sie nicht clean war", sagte De La Garza und fügte hinzu: "Ich wusste nicht, was sie machte, weil sie nicht bei mir lebt und sie 26 Jahre alt ist."

"Es war ein Albtraum"

De La Garza berichtete auch von dem Moment, als sie von Lovatos Überdosis erfuhr. Textnachrichten hätten sie darauf aufmerksam gemacht, dass etwas passiert sei. Dann habe sie einen Anruf von Levatos Assistentin erhalten, die ihr sagte: "'Wir sind im Krankenhaus'. Ich fragte: 'Was ist los?' Die Worte, die ich dann gehört habe, sind einfach ein Albtraum für alle Eltern: 'Demi hat eine Überdosis genommen'."

Im August postete Lovato selbst in den sozialen Medien eine emotionale Botschaft: "Ich brauche jetzt Zeit, um gesund zu werden", schrieb sie, sie wolle ihre Sucht überwinden und sich auf ihre Genesung konzentrieren. "Die Liebe, die ihr mir alle gezeigt habt, wird niemals vergessen werden und ich freue mich auf den Tag, an dem ich sagen kann, dass ich auf der anderen Seite angekommen bin. Ich werde weiterkämpfen."