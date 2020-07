Schon in frühester Jugend hatte Sängerin Demi Lovato (27, "Tell Me You Love Me") mit einer Drogen- und Alkoholsucht zu kämpfen. Im Alter von 19 Jahren überwindete sie ihre Sucht, erleidete 2018 jedoch einen Rückfall und wurde Ende Juli 2018 mit einer Überdosis ins Krankenhaus gebracht. Seitdem krempelt Demi Lovato ihr Leben um. In einem Instagram-Post blickt sie nun auf besagten Tag (24. Juli) vor zwei Jahren zurück. "Heute ist mein Tag des Wunders", schreibt die Sängerin, die sich vor wenigen Tagen verlobt hat.

"Ich bin so froh, ihn erleben zu können. Es zeigt, wie die Ärzte im Cedar's Sinai [Krankenhaus in Los Angeles, Anm. d. Red.] mein Leben gerettet haben. Wie ich ein Leben leben darf, das ich mir nicht in meinen kühnsten Träumen ausgemalt habe." Nur zwei Jahre nach diesem schrecklichen Tag sei sie mit der Liebe ihres Lebens verlobt und sie könne endlich sagen, dass sie sich "von ihren Dämonen befreit" habe. "Ich dachte nie, dass das möglich sein wird." In den letzten zwei Jahren habe sie mehr an sich gearbeitet als in ihrem gesamten Leben zuvor.

Der Moment vor dem Antrag

Gott habe ihr die nötige Sicherheit gegeben, durch schwere Zeiten zu gehen und sich selbst wieder zu lieben. "Du kannst jemand anderes nicht vollends lieben, wenn du dich nicht zuerst selbst liebst." Sie bedanke sich bei ihrer Familie, Freunden und Fans, die sie immer unterstützt und ihre Privatsphäre auf dieser Reise respektiert hätten. Zu dem Statement postete Lovato einen kurzen Clip. Das Video habe ihr Verlobter Max Ehrich (29) kurz vor seinem Antrag aufgenommen - "als er mich bat, meine Augen auf dem Weg dorthin zu schließen", erklärt Lovato.

Die 27-jährige Sängerin und der zwei Jahre ältere Schauspieler gaben ihre Verlobung am Donnerstag (23. Juli) auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts bekannt. Zu mehreren Fotos, die das Paar unter anderem küssend am Strand zeigen, schrieb Lovato: "Ich habe in dem Moment, in dem wir uns zum ersten Mal trafen, gewusst, dass ich dich liebe."