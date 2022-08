Demi Lovato, 29, Sängerin und Schauspielerin, sieht sich als non-binär und bevorzugte in der Vergangenheit die Anrede mit den Pronomen "they"/"them". Nun will sie zurück zu den üblichen weiblichen Pronomen.

Männlich? Weiblich? Für junge Menschen ist das heute nicht mehr so klar und so selbstverständlich wie für Ältere, und es ist vor allem nichts Festgelegtes. Große Teile der sogenannten Generation Z ("Gen-Z") verweigern sich der traditionellen Einteilung, kleiden und nennen sich, wie sie wollen, und haben das Label "nonbinary" erfunden, nicht-binär, also nicht in eine der beiden Geschlechterschubladen einsortierbar. In der englischen Sprache hat sich eingebürgert, nonbinäre Menschen mit den Pronomen "they"/"them" (sie/ihnen im Plural) anzusprechen. Und auch der frühere Disney-Star Demi Lovato, 29, wünschte sich diese Anrede. Zumindest bis vor kurzem.

Als sie zu Gast in einem Interview-Podcast war, verwendete die Moderatorin durchgehend "they" und "them", wenn sie den Zuhörern etwas über Lovatos Karriere berichtete. Doch irgendwann unterbrach die Sängerin und Schauspielerin sie und sagte: "Ich habe übrigens wieder die Pronomen 'she' und 'her' (sie/ihr im Singular) angenommen."

Demi Lovato sieht sich als "fließende Persönlichkeit"

Sie holte etwas aus, um zu erklären, was Geschlechtsidentität und Pronomen für sie bedeuten: "Also, ich selbst bin eine überaus fließende Persönlichkeit und im letzten Jahr waren meine femininen und meine maskulinen Energien derart in Balance, dass ich mich mit der Entscheidung, ob ich die Herren- oder die Damentoilette betreten sollte, wirklich schwer getan habe. Ich hatte das Gefühl, für mich gibt es keine passende Option. Ich fühlte mich nicht unbedingt wie eine Frau, und nicht unbedingt wie ein Mann. Ich fühlte mich wie ein Mensch!"

Und da halfen ihr die neutralen Pronomen. "Darum geht es mir bei 'they'/'them'. Es geht darum, dass du im Innersten einfach ein Mensch bist." Auch weiterhin findet sie es nicht schlimm und nicht falsch, mit diesen Pronomen angesprochen zu werden, sie stehen auch weiterhin so in ihrer Bio bei Instagram. Allerdings inzwischen neben den traditionell weiblichen Pronomen "she/her". Für Lovato kein Widerspruch: "Zuletzt habe ich mich wieder weiblicher gefühlt, und so habe ich sie/ihr wieder angenommen."

Quellen: Instagram, "New York Post"