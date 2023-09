Demi Lovato datete ältere Männer und nennt es "ekelhaft"

von Christina Klein Knallhart analysierte Demi Lovato in einer Show ihr bisheriges Datingverhalten. Sie spricht von einem überwundenen Vater-Komplex, der sich auf ihr Liebesleben auswirkte und kommt zu dem Schluss, dass ihr Datingverhalten "ekelhaft" war.

Demi Lovato ist 31 Jahre alt und aktuell mit dem kanadischen Musiker Jordan Lutes liiert. Ihr Freund, den sie hofft zu heiraten und Kinder mit ihm zu bekommen, ist so gut wie gleich alt mit seinen 32 Jahren. Doch die Sängerin datete vor ihm vielfach ältere Männer. Warum, erklärte sie am vergangenen Montag in der "The Howard Stern Show".

Die meisten von Demi Lovatos Verflossenen waren einiges älter als die Sängerin. Allen voran der 12 Jahre ältere Wilmer Valderrama, der heutzutage 43 Jahre alt ist. Ganze sechs Jahre hielt die Beziehung damals. Als sie sich kennenlernten, war Lovato 17 Jahre alt, er 29. Offiziell wurden sie jedoch erst mit ihrem Vollenden des 18. Lebensjahres ein Paar.

Heutzutage nennt Lovato eine Beziehung zu einem derart älteren Mann in der Show "ekelhaft". Sie habe lange Zeit einen Vater-Komplex gehabt, erzählt sie. "Ich kann mit Zuversicht sagen, dass ich meinen Vater-Komplex überwunden habe", gibt sie zu. Ein Indiz für die Überwindung sieht sie in ihrer aktuellen Beziehung: "Ich denke, dafür gibt es einige Anzeichen. Ich bin zum Beispiel mit einem Partner zusammen, der in meinem Alter ist."

Nach Valderrama folgten der Kampfkünstler Luke Rockhold, derzeit 38 Jahre alt, der MMA-Kämpfer Guilherme Vasconcelos, 37 Jahre alt, sowie der Schauspieler Max Ehrich, der in der bereits in der gleichen Altersliga spielt wie die Sängerin und 32 Jahre alt ist, um nur einige zu nennen. Die Liste der Männer, die Lovato offiziell datete, ist weitaus länger.

Demi Lovato schrieb sogar einen Song über einen Vater-Komplex

Sechs Jahre nach der Trennung von Valderrama veröffentlichte Lovato den Song "29". Fans spekulierten aufgrund der Lyrics fortan, dass es um Valderrama geht, schließlich war er 29 Jahre alt, als sich das Paar kennenlernte. Sie bestätigte die Gerüchte zwar nie, sang aber: "Ich dachte es war ein Teenagertraum, nur eine Fantasie, aber war es deine oder war es meine?", außerdem spricht sie bereits in dem Song von einem Vater-Komplex.

Obwohl sie die Gerüchte über den Inhalt des Songs nie bestätigte, warnte sie andere Mädchen in dem Podcast "Call Her Daddy" im August 2022 davor, mit älteren Männern auszugehen: "Wenn du ein junges Mädchen bist und denkst, dass es sexy oder lustig ist, mit älteren Männern auszugehen, ist das nicht in Ordnung, es sei denn, du bist volljährig."

Die Sängerin scheint bei Lutes, den sie im vergangenen Jahr bei einer Zusammenarbeit zu ihrem Album "Holy Fvck" kennenlernte, angekommen zu sein. Von den ersten Begegnungen schwärmt sie: "Er kam zu mir, um an einer meinem Album mitzuschreiben, und ich war im Studio und fühlte mich sofort zu ihm hingezogen. Ich habe meinen Freunden nebenbei SMS geschrieben und gesagt: 'Er ist so heiß!'". Sie verriet auch, dass sie sich eine Zukunft und Familie mit dem Sänger wünscht.

Quellen:PageSix, The Howard Stern Show