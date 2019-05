US-Schauspielerin Demi Moore (56, "Girls' Night Out") war wie viele andere Stars auf die Met Gala in New York eingeladen. Dort saß sie am selben Tisch wie der kanadische Popstar Shawn Mendes (20, "In My Blood"), wie sie nun bei Instagram verriet. Das eigentlich auf der Gala geltende Selfie-Verbot schien die zwei nicht daran zu hindern, mal kurz für einen Schnappschuss in Richtung der Handykamera zu lächeln.

Moore schreibt dazu, dass sie "dieses Kind" liebe, er ein großartiger Künstler sei und zudem "eine süße Seele" besitze. Tochter Rumer Willis (30, "Empire"), die aus ihrer Ehe mit Actionstar Bruce Willis (64, "Death Wish") stammt, erlaubte sich einen kleinen Spaß und kommentierte trocken: "Mein neuer Stiefvater". Damit spielte sie vermutlich auf die ebenfalls gescheiterte Ehe Moores mit dem deutlich jüngeren Ashton Kutcher (41, "Die wilden Siebziger") an.