Sehen Sie im Video: Harry und Meghan eröffnen die Invictus Games









STORY: Lasst die Spiele beginnen. Am Samstagabend zeigten sich Herzogin Meghan und Prinz Harry nach langer Zeit wieder in der Öffentlichkeit. Anlass war die Eröffnung der Invictus Games im niederländischen Den Haag. Die Invictus Games sind eine paralympische Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten. Prinz Harry hat dieses Spiele ins Leben gerufen. Wir haben die Fähigkeit aus einer Krise stärker hervorgehen. Und man muss die Welt an die Kraft des Menschen erinnern, sagte der 37-jährige britische Adelige. Gerade Den Haag sei ein Ort, der für weltweite Gerechtigkeit und Frieden stehe. Und die Athleten würden zeigen, dass unmöglich Geglaubtes möglich sei. Die Wettkämpfe werden in den kommenden Tagen zwischen kriegsversehrten Veteranen aus aller Welt in verschiedenen Disziplinen stattfinden. Unter anderem ist auch ein Team aus der Ukraine angereist. Das Event geht bis zum 22. April.

Mehr