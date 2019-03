"Selbst, wenn er eine Prostituierte als sein Date mitgebracht hätte, hätte es mich nicht gekümmert. Es ist, wie es ist."

Das sagte Schauspielerin Denise Richards (48) in der aktuellen Folge der Reality-TV-Serie "The Real Housewives of Beverly Hills" über ihren Ex-Mann Charlie Sheen (53) und meinte es weit weniger dramatisch, als es sich zunächst anhört: Sie wollte damit lediglich ausdrücken, wie gut ihre Beziehung noch immer zu ihm ist. Sie habe ihn sogar zu ihrer Hochzeit mit Aaron Phypers (46) im September 2018 eingeladen: "Egal, was bei mir und Charlie kaputt gegangen ist, ich lade Charlie zu allem ein, was mit mir und den Kindern zu tun hat", führte die Schauspielerin aus - und dabei sei es ihr auch egal, mit wem er erscheine.