Arnold Schwarzenegger (72, "Terminator") wurde im beschaulichen österreichischen Thal in der Steiermark geboren. Als Bodybuilder wurde er siebenmal Mister Olympia, als "Terminator" schließlich weltweit bekannt. Er mauserte sich zum gefragten Action-Darsteller und wurde später sogar Gouverneur von Kalifornien. Seit 1983 hat er die US-Staatsbürgerschaft. 1986 heiratete er die Journalistin, Bestsellerautorin und Nichte des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963), Maria Shriver (64). Die beiden hatten sich 1977 bei einem Tennisturnier kennengelernt, als Shriver noch studierte.

Aus der Ehe stammen vier Kinder. Die Liebe des Paares galt lange Zeit als perfekt. Doch im Mai 2011 trennten sie sich - für viele überraschend. Nur wenige Tage nachdem die Trennung verkündet war, machte der Schauspieler öffentlich, dass er vor rund einem Jahrzehnt einen unehelichen Sohn gezeugt habe. Kurz darauf kam heraus, dass die Mutter des Kindes die ehemalige Haushälterin ist, Mildred Patricia Baena (59). Und was treibt der Schwarzenegger-Nachwuchs? Das muss man über die fünf Kinder von Arnold Schwarzenegger, der seit 2015 mit Heather Milligan (45) liiert ist, wissen.

Katherine Schwarzenegger

Katherine Schwarzenegger (30) ist die älteste Tochter des Schauspielers. Die Autorin veröffentlichte 2010 ihr erstes Buch, "Rock What You've Got", das dem Leser zu einem besseren Selbstwertgefühl verhelfen soll. Nach ihrem Studium entstand "I Just Graduated ... Now What?", ein Ratgeber für die Zeit nach dem Studium. 2017 kam das Kinderbuch "Maverick and Me" heraus, das sich um sie und ihren Hund dreht. Im März 2020 erschien das Werk "The Gift of Forgiveness", in dem sie Interviews mit der Mutter eines Amokläufers und einem Entführungsopfer führte. Die 30-jährige Katherine ist seit 2019 mit dem Schauspieler und Marvel-Star Chris Pratt (40, "Guardians of the Galaxy") verheiratet. Das Paar erwartet 2020 Nachwuchs.

Christina Schwarzenegger

Christina Schwarzenegger (28) studierte an der Georgetown Universität in Washington, D.C. Sie ist auf andere Weise in der Entertainmentbranche verankert. 2018 koproduzierte sie den Netflix-Dokumentarfilm "Take Your Pills". Die Doku beschäftigt sich mit der Medikamentensucht an Universitäten und an Arbeitsplätzen, insbesondere in Bezug auf das Mittel Adderall. Das Medikament wird zur Behandlung von Aufmerksamkeitsdefiziten eingesetzt. Die 28-Jährige arbeitet außerdem als Redakteurin bei "Goop", dem Lifestyle-Unternehmen von Oscar-Gewinnerin Gwyneth Paltrow (47).

Patrick Schwarzenegger

Das dritte Kind von Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver ist Patrick Schwarzenegger (26). Er studierte Wirtschaft in Los Angeles. Nebenbei verfolgte er seine Leidenschaft für die Schauspielerei. Seinen ersten Auftritt hatte er in "Die Bankdrücker". Anschließend folgten Rollen in "Love Stories" und "Kindsköpfe 2". Seine erste große Rolle hatte er 2015 in dem Horrorfilm "Scouts vs. Zombies - Handbuch zur Zombie-Apokalypse". Seine jüngsten Erfolge feierte er 2018 in "Midnight Sun" an der Seite von Bella Thorne (22) und 2019 in "Daniel isn't real". Zudem eröffnete er ein Pizza-Restaurant, hat ein Bekleidungsunternehmen und arbeitet als Model. Der 26-Jährige ist seit 2016 in einer Beziehung mit dem Model Abby Champion (22).

Christopher Schwarzenegger

Christopher Schwarzenegger (22) genießt ein Leben fernab des Showbusiness. Er hält sich größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. So gut wie nie begleitet er seine berühmten Eltern oder Geschwister auf Events. Aktuelle Fotos - Fehlanzeige. Christopher studiert an der Universität von Michigan, er ist in seinem letzten Jahr. Zu seinem 22. Geburtstag Ende September gratulierte Bruder Patrick via Instagram mit einem Foto, das ihn gemeinsam mit dem Geburtstagskind, Schwester Katherine und Mutter Maria Shriver zeigt. Patrick schrieb, er könne es kaum erwarten, dass sein Bruder nach Los Angeles zurückkehre.

Joseph Baena

Wenn jemand dem Körperkult seines Vaters folgt, dann Joseph Baena (22). Auf Instagram präsentiert der uneheliche Sohn von Schwarzenegger gerne seinen trainierten Körper, der an die Bodybuilderzeit seines Vaters erinnert. Die beiden gehen auch gemeinsam ins Fitnessstudio, wie Baena ebenfalls bereits auf Instagram zeigte. Er bezeichnet seinen Vater als den besten Trainingspartner der Welt. Baena war 13 Jahre alt, als sich sein Vater öffentlich zu ihm bekannte. Schwarzenegger ist stolz auf seinen Sohn und lässt das auch seine Fans via Instagram wissen. 2019 machte der 22-Jährige seinen Abschluss in Betriebswirtschaft an der Pepperdine Universität.