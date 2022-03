Die Queen wird nicht mehr in den Buckingham Palast zurückkehren: Was nach einer Randnotiz klingt, ist der Beginn einer neuen Ära. Denn die nächsten Bewohner werden Prinz Charles und Prinzessin Camilla sein.

Überraschend ist die Meldung von Samstagabend nicht: Nach Informationen der "Sunday Times" wird Queen Elizabeth ihren Wohnsitz im Buckingham Palast aufgeben und permanent auf Schloss Windsor leben. Neben ihrem Sommer auf Schloss Balmoral in Schottland und längeren Aufenthalten auf Schloss Sandringham ist es vor allem Windsor, wo die 95-Jährige residiert. Dort, knapp 30 Kilometer von London entfernt, hat sie eines der wichtigsten Jahre mit Prinz Philip verbracht: sein letztes. Viele Royal-Berichterstatter erklärten, dass sich das Paar im Lockdown in Windsor wieder richtig nahe kam. Viele Monate hatten sie in den vergangenen Jahrzehnten an unterschiedlichen Orten verbracht. Und waren glücklich damit. Doch zweifellos wird die Queen dankbar gewesen sein, während des letzten Lebensjahrs ihres geliebten Philips bei ihm gewesen zu sein.

Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Die Asche des Prinzen ruht in der Gruft von Schloss Windsor und möglicherweise ist dies ein weiterer Grund, weshalb die Queen nicht nach London zurückkehren möchte. Neben dem Umzug heißt es, dass die Monarchin hauptsächlich aus dem Home Office arbeiten möchte. Das heißt, dass Audienzen wohl vermehrt per Webcam abgehalten werden. Dies hat die Königin während der Pandemie bereits regelmäßig so gehandhabt, um einer Ansteckung zu entgehen.

Prinz Charles wird jetzt auch öffentlich die britische Monarchie repräsentieren

Wenn sich die Queen weiter zurückzieht, bedeutet das auch, dass wieder mehr Verantwortung Thronfolger Charles zukommt. Die Machtübergabe ist seit einigen Jahren im Gange und mit dem Rückzug der Queen wird es nun auch für jedermann sichtbar. Hat die Königin früher regelmäßig Investituren im Buckingham Palast vorgenommen und dabei Orden vergeben und verdiente Personen zum Ritter bzw. zur Lady geschlagen, haben das zuletzt vor allem Charles und William übernommen. Auch Prinzessin Anne durfte schon die Zeremonien abhalten. Die nächste und übernächste Generation darf jetzt in die erste Reihe treten und Akzente setzen.

Vor wenigen Wochen berichteten englische Medien, dass Charles und Camilla von Clarence House in den Buckingham Palast umziehen, wenn er den Thron bestiegen hat. Das Schloss im Herzen Londons ist seit dem 19. Jahrhundert der offizielle Sitz der britischen Monarchen. Und diese Tradition wird wohl auch von König Charles und Königin Camilla fortgeführt, allerdings mit einem kleineren Hofstaat.

Denn nicht nur Charles koordiniert gerade seine Zukunft, sondern auch William. Die Nummer 2 in der Thronfolge sucht nach Medienberichten nach einer neuen Bleibe – in der Nähe Windsors. Es heißt, dass der Prinz und Ehefrau Kate ihren ständigen Wohnsitz im Kensington Palast gegen ein Anwesen auf dem Land eintauschen wollen. Ihre Büros in London blieben demnach erhalten. Ein weiteres Anzeichen dafür, dass Bewegung im britischen Königshaus ist, sich die Gewichte verschieben. Es ist kein Geheimnis, dass William sehr viel Wert auf die Erfahrung und Führung seiner Großmutter Wert legt. Schon als Teenager, als er Eton besuchte, war er regelmäßig bei der Queen. Diese Tradition können die beiden schon bald fortführen.