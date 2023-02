Der Grammy für das beste Pop-Duo ging in diesem Jahr an die deutsche Sängerin Kim Petras und den britischen Sänger Sam Smith. Die Auszeichnung für ihren Song "Unholy" ist auch ein Zeichen für mehr Diversität. Petras ist die erste Transfrau, die diesen Preis bekommt.

Die in Köln geborene Sängerin Kim Petras und der britische Sänger Sam Smith sind bei den diesjährigen Grammys für ihren Clubhit "Unholy" ausgezeichnet worden. Bei der Verleihung am Sonntagabend (Ortszeit) gewannen sie die Trophäe als bestes Pop-Duo. Damit schreibt die Deutsche Geschichte, denn sie ist die erste Transperson in der Geschichte der Grammys, die in dieser Kategorie ausgezeichnet wurde.

"Ich will nur all den unglaublichen Transgender-Legenden vor mir danken, die diese Türen für mich geöffnet haben, damit ich heute Abend hier sein kann", sagte Petras. "Ich bin an einer Autobahn mitten im Nirgendwo in Deutschland aufgewachsen. Und meine Mutter hat mir geglaubt, dass ich ein Mädchen bin. Ohne sie wäre ich nicht hier."

Kurze Zeit später performten Petras und Smith "Unholy" auf der Grammy-Bühne – Petras im Käfig, Sam Smith und die Tänzer als Teufel verkleidet. "Unholy" schaffte es im Herbst 2022 auf Platz Eins in den USA und Großbritannien. Das Lied handelt von einem Familienvater, der sich in einem Stripclub vergnügt.

Die Grammy-Musikpreise wurden in der Nacht zum Montag feierlich in LA verliehen. Moderiert wurde die Gala erneut von Comedian Trevor Noah. First Lady Jill Biden in goldenem Kleid verkündete die Siegerin in der Kategorie Song des Jahres und ehrte zudem einen Protestsong aus dem Iran gegen die Unterdrückung von Frauen. Harry Styles spielte seinen Hit "As it was" in einem silbernen Glitzer-Outfit und sah damit ein wenig aus wie ein Lametta-Baum. Insgesamt wurden dieses Jahr laut Veranstalter Grammys in 91 Kategorien vergeben werden.