von Laura Stunz Leo Mahalo aus Recklinghausen ist TikTok-Künstler und bemalt für US-amerikanische Promis Sportwagen, Designerstücke und Smartphones. Während er sich im Land der unbegrenzten Möglichkeiten vor Fans nicht retten kann, werden seine Ideen in seiner Heimat bislang belächelt. Das will der Künstler jetzt ändern.

Dass TikTok der Türöffner in die Welt der Stars und Sterchen dieser Welt sein kann, ist nichts Neues mehr. Von Jungs, die in Aufzügen tanzen über LipSync-Videos bis hin zu kreativen DIY-Ideen ist alles mit dabei. Was man braucht? Eine gute Idee, reichlich Charme und eine (internationale) Fangemeinde, die den Content feiert und unterstützt. TiKTok-Fans hat auch Leo Mahalo reichlich, jedoch kommen diese primär aus den USA.

Der Freestyle-Künstler aus dem nordrhein-westfälischen Recklinghausen überzeugt mehr als acht Millionen Abonnenten auf TikTok von seinem außergewöhnlichen Verständnis der Kunst: Er bemalt teure Designertaschen, Sportwagen oder Smartphones mit Mustern, die vor allem bunt sind, gute Laune machen und ein wenig an Comic-Zeichnungen erinnern.

Leos Designs lassen Wert von Markengegenständen steigen

Während seine Ideen in seinem Heimatland Deutschland belächelt und abgetan werden, kann sich der Künstler in den Vereinigten Staaten vor Fans und Aufträgen kaum retten. Verbringt er nicht gerade Zeit in seinem Creator House – einer extravaganten, luxuriösen Villa in den Hollywood Hills – braucht er mittlerweile sogar einen Bodyguard, um die Straßen L.A.s betreten zu können.

Wie Leo der "Bild"-Zeitung erzählt, bestünde die eigentliche Idee hinter seiner Kunst in dem Gedanken, dass alles eine Leinwand sein kann. "Es herrscht ein totaler Respekt vor Markengegenständen, und mein Gedanke war es, die Leute dazu zu bringen, anders darüber zu denken", erklärt Leo. Und Leos Idee trägt Früchte: Designerstücke und Sportwagen, deren Preise bereits unbemalt im hohen mehrstelligen Bereich liegen, bekommen durch Leos kreatives Ausleben eine enorme Wertsteigerung.

Chamäleon-Handyhülle für Jason Derulo

Sein Haus in L.A. hat der Künstler übrigens ebenfalls "ausgemalt" und nach seinen Vorstellungen gestaltet. Seine Traumvilla ist groß, modern und hell. Schon immer habe Leo von einem eigenen Pool mit Blick auf die Skyline von L.A. geträumt, jetzt ist sein Traum Realität geworden. Daheim ist der TikToker jedoch kaum. Meist ist er für Aufträge unterwegs und wohnt in Airbnbs.

Auch Promis sind Teil der Fangemeinde, neben Internet-Stars durfte Mahalo sogar bereits Gegenstände von Weltstars bemalen. Erst kürzlich gestaltete er das Handy von Jason Derulo um. Das iPhone ziert jetzt ein buntes Design mit regenbogenfarbenem Chamäleon. Bezahlen musste Derulo dafür aber nichts, der Deal beruhe auf wechselseitigem Profit für beide Seiten. Die Begegnung mit Jason war für Leo eine Bestätigung. "Als ich Jason Derulo das erste Mal in meinen DMs gesehen habe, dachte ich mir, dass ich auf jeden Fall etwas richtig gemacht habe, das war eine extreme Bestätigung für mich. Er sagte mir: 'Such dir alles aus, ich habe volles Vertrauen und will einfach deine Kunst haben'", erzählt Leo stolz.

"Von wegen: 'Damit kann man kein Geld verdienen.'"

Die Bestätigung, die Leo jetzt erfährt, ist nicht selbstverständlich für ihn. Wie er erzählt, hat nicht jeder an ihn geglaubt, Menschen aus seinem Umfeld belächelten ihn für seine außergewöhnlichen Ideen und Zukunftsvisionen. "Vor allem hier im Ruhrpott gab es damals viele, die sich über mich lustig gemacht haben, besonders, was TikTok angeht. Von wegen: 'Damit kann man kein Geld verdienen.'" Auch im Bekanntenkreis der Familie wurde über Leo gelästert, was für ihn – vor allem aber für seinen Vater – sehr schwierig war. Anfangs sollen sich seine Mitmenschen darüber lustig gemacht haben, wie wenig Geld er verdient habe. Jetzt, wo es laufe, würde er sich hingegen als etwas Besseres halten. "Alles scheint ein Problem zu sein", fasst Leo zusammen.

Auch seine Familie hatte zu Beginn Schwierigkeiten mit Leos Werdegang. Seine Eltern appellierten an ihn, doch lieber etwas "Richtiges" zu machen. Unterstützt haben sie ihn aber dennoch bei all seinen Vorhaben. Demnächst möchte Leo auch in Deutschland Fuß fassen. Aktuell sei er auf Wohnungssuche in Berlin, erzählt er.

