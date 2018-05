Bonnie Strange heißt mit bürgerlichem Namen eigentlich Jana Weilert. Sie wird am 5. Juli 1986 in Berdsk, Russland geboren.

Als sie zwei Jahre alt ist, kommt sie mit ihrer Familie nach Deutschland und wächst in Neuss auf. In Düsseldorf absolviert sie eine Ausbildung zur Modedesignerin.





Nach ihrem Abschluss arbeitet sie als Model für internationale Agenturen und wirbt unter anderem für die Modemarke Pimkie.

Mit den Models Jackie Hide und Marie Nasemann gründet sie die Band "The Rio Girls." Nach nur zwei Single-Veröffentlichungen trennt sich die Band wieder. Der Grund: Interne Schwierigkeiten.

2013 wirkt sie im Musikvideo von Westbams Single "She wants" mit. Seit 2015 ist sie Mitglied der Band "Grossraum Indie Fresse."

Mit einem Gastauftritt bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ geht ein Kindheitstraum für Bonnie in Erfüllung. Von 2015 bis 2016 moderierte sie die ProSieben-Sendung taff.

Von 2010 bis 2012 ist sie mit Schauspieler Wilson Gonzalez Ochsenknecht liiert. In dieser Zeit nimmt sie den Künstlernamen Bonnie Strange an.

Ein Jahr später heiratet sie den Mode-Blogger Carl Jakob Haupt. Die Ehe hält bist 2014.

Bis vor Kurzem war sie mit Schauspieler Leebo Freeman zusammen. Doch sie hat ihn verlassen, da er sie betrogen haben soll. Von ihm soll sie im Mai 2018 ein Kind bekommen.