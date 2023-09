Das deutsche Team nach seinem historischen Erfolg in Manila.

"Sensationell, historisch und so verdient"

Deutschland ist Basketball-Weltmeister! "Sensationell, historisch und so verdient"

Die deutschen Basketballer haben Geschichte geschrieben und sich ihren ersten WM-Titel gesichert. Das Netz feiert die Mannschaft.

Mit einem Sieg gegen Serbien bei der WM ist Deutschland am Sonntag in Manila erstmals Basketball-Weltmeister geworden. Ein historischer Erfolg, der natürlich gebührend gefeiert werden muss. Zahlreiche Glückwünsche, auch von prominenter Seite, ließen in den sozialen Medien nicht lange auf sich warten.

Schröder für Kroos schon jetzt Sportler des Jahres

Allen voran gratulierte der deutsche Basketball-Superstar Dirk Nowitzki (45), "Weltmeister!!! Unfassbar! Was für ein Team!!!!!", freute er sich bei X (ehemals Twitter). Ihm blieb dieser Erfolg während seiner aktiven Karriere verwehrt. "Es ist irre! So stolz!", schwärmte auch Fußballprofi Toni Kroos (33), für den schon jetzt feststeht, dass Kapitän Dennis Schröder (29) Sportler des Jahres ist. "Keine Diskussion nötig", meint Kroos. Schröder wurde entsprechend auch zum MVP, dem besten Spieler des Turniers, gewählt.

Mit einem "WELTMEISTER" schloss sich auch Bastian Schweinsteiger (39) den Glückwünschen an und feierte "eine unglaubliche Leistung". Weiteren Lob gab es unter anderem von Mats Hummels (34) oder auch mehreren Vereinen. "Der absolute Wahnsinn! Und so verdient", schrieb etwa der FC Schalke 04. "Deutsche Sportgeschichte geschrieben! Ganz große Klasse - glückwunsch, Männer!", meldete sich Borussia Dortmund und auch der FC Bayern München würdigte den "unglaublichen Erfolg".

Andere Sportverbände feierten ebenso mit. "Diesen Titel habt Ihr Euch verdient", erklärte der Deutsche Eishockey-Bund unter anderem. "Was für eine Leistung! Großer Sport!", fand auch der Deutsche Tennis Bund.

Glückwünsche aus der Politik

Aus der Politik gab es ebenso zügig und reichlich Glückwünsche. "Weltmeister! Sensationell, historisch und so verdient", meinte Bundeskanzler Olaf Scholz (65). Außenministerin Annalena Baerbock (42) sprach von einem "Mega-Spiel" und Innenministerin Nancy Faeser (53) urteilte: "Wow!! Weltmeister! Richtig stark! Eine unglaubliche Teamleistung."

Selbst Satiriker und Moderator Oliver Kalkofe (57) lobte. "Na vielen Dank, jetzt bin ich angefixt!", erklärte er und scherzte: "Kann ich da noch einsteigen, wenn man den Korb etwas tiefer hängt?" Auch er beglückwünschte "die großartige deutsche Mannschaft". Sein Fazit: "Da muss ich jetzt wohl öfter zuschauen!"