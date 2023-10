von Christina Klein Die Katze hat abgespeckt. TV-Star Daniela Katzenberger hat ihre Follower mit auf eine Diätreise bei Instagram genommen und zeigt nun den beeindruckenden Vorher-Nachher-Vergleich.

Herrlich sympathisch zeigt Daniela Katzenberger immer mal wieder bei Instagram, dass sie gerne isst. Kein Wunder, dass mit der Zeit das ein oder andere Kilo zu viel auf den Hüften landet – die Katze störten ihre Kurven jedoch und sie entschloss sich dazu, ihnen den Kampf anzusagen.

Vier Monate lang mühte Daniela Katzenberger sich ab, ihre überschüssigen Kilos loszuwerden. Des Öfteren zeigte sie bei Instagram ihre gesunden Mahlzeiten und wie sie diese zubereitete. Ein Plus also für ihre Follower, und ein Minus für sie, denn knapp zehn Kilo speckte Katzenberger über den Sommer ab.

Bei Instagram zeigt sie den direkten Vorher-Nachher-Vergleich im Video und es ist durchaus beeindruckend, was 9,2 Kilo, um ganz genau zu sein, bei der 1,63 Meter großen Blondine für einen optischen Unterschied machen. Zu dem Posting schreibt sie: "Mir war’s auch voll scheißegal was andere über meine Figur gesagt haben, egal ob positiv oder negativ, aber Ende des Tages muss ICH mich wohlfühlen und das habe ich leider nicht mehr…" Sie ist stolz auf ihre Leistung, denn nun fühle sie sich "saumäßig gut" in ihrer Haut.

Gesunde Ernährung und Sport brachten Daniela Katzenberger den Diäterfolg

Zu der gesunden Ernährung, die vielfach aus protein- und eiweißhaltigen Lebensmitteln wie Spinat mit Ei und Tomaten oder Avocado, Lachs und Rührei bestand, trieb die Katze auch eine Menge Sport. Ob alleine oder mit einem Personaltrainer, fast täglich hat Daniela Katzenberger Sport gemacht und ist ihrem Trainer dankbar, dass er sie "gequält" hat.

Unterhaltsam ist auch das Posting mit der pinken Hose, die sie "Motivationshose" nennt. Ein Video vor der Diät zeigt, dass die Hose zu eng war und kurz vorm Platzen. Viele Frauen haben derartige Hosen im Schrank, treu nach dem Motto "ab morgen mache ich Diät". Die Katze hat es geschafft, wie der Vergleich zeigt: Die Hose sitzt perfekt.

Quellen:Instagram, Bunte