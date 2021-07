Die Prinzessin Diana gewidmete Statue im Garten des Kensington Palastes zeigt mehrere Kinder. Wer sind sie? Alles Wissenswerte rund um das Denkmal.

Ort und Datum für die Zeremonie waren perfekt gewählt: Prinz William und Prinz Harry enthüllten am Donnerstag die Statue, die sie zu Ehren ihrer 1997 verstorbenen Mutter selbst in Auftrag gegeben haben. An jenem 1. Juli wäre die "Prinzessin der Herzen" 60 geworden. Und der Ort, an dem ihre Skulptur steht, gehörte zu ihren Lieblingsplätzen: Im nördlich des Kensington Palasts gelegenen Sunken Garden verbrachte Diana viel Zeit, auch mit ihren Söhnen.

Harry und Meghan gaben hier 2017 ihre Verlobung bekannt. Und künftig wird dieser Ort die beiden Brüder noch stärker an ihre Mutter erinnern. Denn am Kopf des künstlich angelegten Teiches steht nun eine Bronzestatue, die Prinzessin Diana umgeben von drei Kindern zeigt.

Entworfen wurde sie von dem bekannten englischen Bildhauer Ian Rank-Broadley. Dessen Werke sind unter anderem im British Museum und im Rijksmuseum ausgestellt. Von ihm stammt auch das Porträt von Königin Elisabeth II., das auf die Pfund-Münzen geprägt wird und täglich von Millionen Briten in der Hand gehalten wird.

William und Harry gaben die Statue in Auftrag

Rank-Broadley errichtete die Statue nach Wünschen der beiden Prinzen William und Harry. Sie soll "die Universalität und den generationenübergreifenden Einfluss" von Dianas Arbeit darstellen und auf "ihre Rolle als Botschafterin für humanitäre Zwecke" verweisen, wie es hieß. Ihr Look - das kurze Haar und ihre Kleidung - sind der letzten Periode ihres Lebens nachempfunden.

Auf dem Sockel unter der Statue sind ihr Name und das Datum der Enthüllung eingraviert. Dazu gibt es einen Pflasterstein, auf dem ein Auszug aus dem Gedicht "The Measure of A Man" eingraviert. Dort steht: "These are the units to measure the worth / Of this woman as a woman regardless of birth. / Not what was her station? / But had she a heart? / How did she play her God-given part?".

Wer aber sind die in der Skulptur abgebildeten Kinder? RTL-Adelsexperte Michael Begasse glaubt, die Darstellung solle Diana "als Beschützerin für Kinder, Schwache und Bedürftige zeigen". Der kleine Junge zu ihrer Rechten habe nicht zufällig afroamerikanische Wurzeln. Die Statue wurde geplant lange bevor Harry und Meghan Rassismus-Vorwürfe gegen den Palast erhoben - hier soll Dianas Engagement für alle Kinder ungeachtet ihrer Hauptfarbe betont werden. Sie zeige, wie ihre Söhne sie in Erinnerung behalten wollen: Als "Prinzessin der Herzen", so Begasse.

Die Zeremonie fand in kleinem Rahmen statt. Neben den beiden Söhnen waren auch Dianas Geschwister Charles Spencer, Lady Sarah McCorquodale und Lady Jane Fellowes anwesend. Lange verweilte die Gesellschaft jedoch nicht: Rund 20 Minuten nach Ende der Zeremonie soll Prinz Harry den Kensington Palast wieder verlassen haben.