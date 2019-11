Das Schauspielerpaar Diane Kruger (43, "Aus dem Nichts") und Norman Reedus (50, "The Walking Dead") und ihr Töchterchen verbringen Thanksgiving zusammen. Wie glücklich sie darüber ist, dürfen ihre Follower offenbar auch gern erfahren. Nebst einem seltenen Pärchenfoto und einem Mama-Tochter-Bild postet sie rührende Zeilen an ihre beiden Liebsten auf Instagram.

"Ich weiß, dass du dich nicht an diese Spaziergänge erinnern wirst und dich nicht an diese 'Gespräche' erinnern wirst, aber ich hoffe, dass du dich immer daran erinnern wirst, wie sehr du geliebt wirst und wie dankbar wir sind, dich in unserem Leben zu haben, Kleines, und wie dankbar ich dir immer sein werde, dass du mir ein so wunderbares Geschenk gemacht hast und mit mir Hand in Hand von meiner Familie zu deiner gehst. Happy Thanksgiving", schreibt Diane Kruger. Und Norman Reedus? Der antwortet mit einem roten Herz.

Diane Kruger und Norman Reedus bestätigten ihre Liebe im Januar 2018 mit einem gemeinsamen Auftritt bei den Critics Choice Awards in Los Angeles. Im Herbst desselben Jahres kam ihre Tochter zur Welt.