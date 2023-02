von Christina Klein Diane Kruger sprach in einem Podcast offen wie nie darüber, wie sehr sie ihre Kindheit und die Ehe ihrer Eltern geprägt hat und wie schwer es für sie selbst war, ein Kind zu bekommen.

"Ich bin in einer dysfunktionalen Familie aufgewachsen, so war mein Vorbild von Familie nicht ideal", beginnt Diane Kruger ganz offen in dem Podcast "Divorced not Dead" zu erzählen. "Ich bin in einem wirklich kleinen Dorf aufgewachsen, 2000 Einwohner, wirklich klein. Jedes Mädchen um mich herum wollte heiraten und eine Familie gründen, aber ich habe das nie für mich selbst gesehen. Ich wollte unbedingt was Künstlerisches machen, obwohl das mir niemand in der Familie vorgelebt hatte", gibt sie ihre Gedanken schon aus der frühesten Kindheit wieder.

Die Gastgeberin des Podcasts, Caroline Stanbury, erwähnt, dass es bestimmt auch eine Herausforderung für Kruger gewesen sein muss, wenn alle Frauen um sie herum den Wunsch nach Familie und Ehe verfolgten, standhaft zu bleiben, um weiterhin ihren Traum vom Modeln und Schauspiel zu verfolgen. Kruger gibt zu, dass das Kinderkriegen früher nie die erste Priorität für sie hatte. Sie glaubt, dass das eventuell auch daran liegen könnte, dass ihr in ihrem Elternhaus nicht die besten Familienstrukturen vorgelebt wurden. "Viele Frauen warten zu lange, um die Beziehung zu beenden", so die Schauspielerin und bezieht sich dabei auch auf ihre eigene Mutter.

Diane Kruger über Beziehungen: "Liebe allein ist nicht genug"

Stanbury spricht Kruger darauf an, dass ihre Beziehungen immer recht lange dauerten und Verbindungen immer sehr unterschiedlich sind. Kruger analysiert, dass Beziehungen sich entwickeln, man selbst sich entwickelt oder das Leben einen in verschiedene Richtungen schickt: "Beziehungen müssen zusammenwachsen. Liebe allein ist nicht genug. Zwei Menschen können sich lieben, aber die Leben passen nicht mehr zusammen."

Sie beschreibt, dass sie oftmals länger versucht hat, an den Beziehungen zu arbeiten, doch sie zog immer einen Schlussstrich, wenn sich die Beziehungsansichten nicht mehr mit ihren persönlichen Weiterentwicklungsvorstellungen glichen: "Ich habe noch niemals einem Mann erlaubt, mein Leben zu bestimmen in dieser Weise."

Der Turnaround beim Kinderkriegen kam mit Mitte Dreißig: "Vielleicht ist es das, was man immer über die biologische Uhr der Frau sagt, plötzlich war das Gefühl da. Die Wahrheit ist, ich wusste, ich werde ein Kind haben, ob mit oder ohne Mann."

Sie fing an, sich zu fragen: "Warum mache ich all das, warum arbeite ich so hart, versuchte so viel Geld zu verdienen, wozu sollte all das gut sein?" Damals war Kruger in einer festen Beziehung, sie selbst sagt, sie haben sehr versucht Kinder zu bekommen, doch es klappte einfach nicht.

Die Beziehung scheiterte und als sie erneut Single war, dachte Kruger, dass sie einfach als Single-Mom ein Kind bekommen würde. Doch dann kam sie mit ihrem Kollegen Norman Reedus zusammen und auf einmal kündigte sich ihr gemeinsames Kind Nova an. Ungeplant. Zu diesem Zeitpunkt war Kruger 41 Jahre alt. "Nova kündigte sich an, als ich es am wenigsten erwartete und am meisten brauchen konnte in meinem Leben. Sie ist das Beste, das mir je passiert ist."

Quelle: Podcast Divorced Not Dead