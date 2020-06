Was ihr Privatleben angeht, hält sich die deutsche Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger (43, "Die Agentin") in der Öffentlichkeit eher bedeckt. Doch zum Vatertag, der in den USA am Sonntag (21. Juni) gefeiert wurde, machte sie eine Ausnahme. Sie geriet auf ihrem offiziellen Instagram-Account regelrecht ins Schwärmen über ihren Partner Norman Reedus (51, "The Walking Dead").

"An den attraktivsten Papa, den es gibt. [...] Wir lieben dich", schreibt Kruger zu einer Bilderreihe. Auf zwei Fotos ist der "The Walking Dead"-Star auch mit der gemeinsamen Tochter zu sehen, die 2018 auf die Welt kam. Norman Reedus ist zweifacher Vater. Aus seiner früheren Beziehung mit dem dänischen Model Helena Christensen (51) stammt Sohn Mingus (20). Der Schauspieler postete zudem auf seinem Instagram-Account ein Foto des Kuchens, den er zum Vatertag bekommen hat.