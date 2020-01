Diane Kruger (43) hat auf Instagram ein Video mit ihren Followern geteilt, in dem ihr im November 2018 zur Welt gekommenes Töchterchen zu sehen ist. Die Kleine, ihr Vater ist Schauspieler Norman Reedus (50, "The Walking Dead"), erkundet dabei auf ihren eigenen Beinen und mit einer Micky-Maus-Puppe in der Hand die Stadt. Während sie in einer dicken Winterjacke mit Kapuze einen Bürgersteig entlang stapft, hält ihre Mutter den besonderen Moment per Kamera fest.

Dass ihre Tochter schon alleine ihren Weg macht, kann Kruger schier kaum glauben. "Mein Mädchen, bitte werde nicht so schnell groß", schreibt Kruger zu dem Video und fügt traurige Emojis hinzu. Das Gesicht ihrer Tochter ist in dem Video nicht zu sehen. Warum Diane Kruger ihre Tochter nicht öffentlich zeigt, erklärte sie in einem Instagram-Post im Januar 2019: "Wir als Eltern wollen nichts mehr als dass sie ungestört und sicher aufwachsen kann."

Diane Kruger und Norman Reedus bestätigten ihre Liebe im Januar 2018 mit einem gemeinsamen Auftritt bei den Critics Choice Awards in Los Angeles. Im Herbst desselben Jahres kam ihre Tochter zur Welt.