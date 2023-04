von Eugen Epp Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger stammt eigentlich aus Deutschland. Einen deutschen Pass für ihre Tochter zu bekommen, gestaltet sich jedoch schwierig – wegen offenbar falscher Angaben in ihrem Wikipedia-Artikel.

Diane Kruger hat sich in Hollywood mit Rollen in Filmen wie "Inglorious Basterds" oder "Troja" einen Namen gemacht. Was viele Fans aber nicht wissen: Die 42-Jährige ist eigentlich Deutsche. Sie wurde als Diane Heidkrüger in der niedersächsischen Stadt Algermissen geboren, lebt aber schon seit vielen Jahren in den USA.

Für ihre vierjährige Tochter Nova Tennessee wollte die Schauspielerin einen deutschen Pass beantragen – und geriet in einen Behördendschungel. Auf Instagram beschwerte sich Kruger über das bürokratische Wirrwar: Die deutsche Botschaft gehe davon aus, dass sie die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen habe. Eine Mitarbeiterin habe sie gegoogelt und in ihrem Wikipedia-Eintrag einen entsprechenden Vermerk gefunden.

Diane Kruger ärgert sich über Behörden-Wirrwar

Tatsächlich findet sich ein entsprechender Satz in der englischsprachigen Wikipedia. Demnach soll Kruger 2013 amerikanische Staatsbürgerin geworden sein. Laut Kruger stimmt das aber gar nicht. "Ich habe eine Green Card und einen deutschen Pass", erklärt sie auf Instagram. Die Botschaft sieht das aber offenbar nicht ein. Stattdessen muss Kruger nun einen Nachweis erbringen, dass sie tatsächlich nie die Staatsbürgerschaft angenommen hat. "Nicht mal mein Anwalt hat je von einem solchen Papier gehört", wütet sie. "Als Nächstes muss ich beweisen, dass Nova tatsächlich aus meinem Körper gekommen ist."

Langsam scheint Kruger in dem ganzen Chaos die Nerven zu verlieren – ihre Fans bittet sie schon darum, ihr Wein zu schicken. Mittlerweile hat allerdings auch das Auswärtige Amt auf den Instagram-Post reagiert: "Wir haben Ihnen eine Nachricht geschickt", kommentierte die Social-Media-Redaktion der Behörde unter dem Beitrag. Kruger wiederum reagierte erst schnippisch mit "Nicht bekommen", hat sich nun aber offenbar zurückgemeldet. Bleibt zu hoffen, dass die Verwirrung bald aufgeklärt ist – ansonsten haben einige Fans einen anderen Vorschlag für Kruger: Sie solle einfach selbst ihren Wikipedia-Eintrag korrigieren.

Quellen: Diane Kruger auf Instagram / Wikipedia-Eintrag von Diane Kruger

