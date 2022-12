Diddy ist wieder Vater geworden! Die überraschende Nachricht machte der Musikmogul in den sozialen Medien öffentlich.

Sean "Diddy" Combs (53) ist erneut Vater geworden. Das gab der Hip-Hop-Mogul überraschend via Twitter bekannt. "Ich bin so gesegnet, mein kleines Mädchen Love Sean Combs auf der Welt willkommen zu heißen", schrieb er. Über die Mutter der Kleinen machte er keine Angaben. Er fügte hinzu: "Mama Combs, Quincy, Justin, Christian, Chance, D'Lila, Jessie und ich lieben dich alle so sehr! Gott ist der Größte!"

Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, soll das Mädchen angeblich bereits im Oktober zur Welt gekommen sein. Love Sean Combs hat sechs Geschwister: Quincy Taylor Brown (31), den Diddy adoptierte, als er in einer Beziehung mit dessen Mutter, Kim Porter (1970-2018), war, sowie Justin Dior (28), King (24), Chance Combs (16) und die 15-jährigen Zwillinge D'Lila Star und Jessie James.